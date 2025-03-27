Американский университет недоволен своей популярностью из-за «Белого лотоса» 

Представителей Дюкского университета в США возмутила сцена в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Один из героев пытается совершить самоубийство в мерче с символикой учебного заведения. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что в сериале образ Дюкского университета представлен не в самом лучшем свете. В новом сезоне есть два героя, которые окончили это учебное заведение: один из них устроил секс втроем с собственным братом, а другой — замешан в схеме по отмыванию денег и разыскивается ФБР.

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Один из героев в середине сезона будет раздумывать о самоубийстве. Он примет таблетки от тревожности и возьмет пистолет у охранника, который работал на курорте, где происходит действие сериала. Он решится приложить пистолет ко лбу, но для Дюкского университета есть куда более заметная деталь — в это время персонаж одет в футболку с надписью DUKE.

Фотография персонажа с пистолетом у виска стала мемом перед так называемым «Мартовским безумием» — чемпионатом по баскетболу среди колледжей, где Дюкский университет, несмотря на критику, считается фаворитом. Один из пользователей X написал, что «Белый лотос» подарил мем на все случаи, когда команда университета проигрывает. Этот пост набрал 3,4 миллиона просмотров.

Представитель Дюкского университета Фрэнк Трамбл заявил, что нашумевший сериал использует бренд учебного заведения без разрешения. Это вызывает беспокойство, так как такие герои не отражают ценности университета и «просто заходят слишком далеко». Он объяснил, что самоубийство является серьезной проблемой для студентов.

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«Самоубийство — вторая по значимости причина смерти в студенческих городках. Поскольку изображения из шоу широко распространяются в социальных сетях, мы используем наш бренд для повышения осведомленности о психическом здоровье и напоминания людям о том, что помощь доступна», — объяснил Трамбл.

Юрист по вопросам интеллектуальной собственности Скотт Ландсбаум рассказал, что компании и бренды часто недовольны отрицательными образами, которые им создают в кино и на телевидении, но они мало что могут сделать с точки зрения закона. Создатели контента пользуются Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует защиту свободы слова и прессы.