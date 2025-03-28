Латвия ужесточит правила въезда для обладателей виз и ВНЖ других европейских стран

Парламент Латвии одобрил в финальном чтении поправки, ужесточающие правила въезда для граждан неевропейских стран, в том числе россиян и беларусов, у которых есть виза или вид на жительство любой другой страны ЕС, кроме Латвии. Об этом сообщает Schengen.News.

По данным издания, новые правила могут вступить в силу с сентября этого года. Поправки подразумевают, что люди, не имеющие визы или ВНЖ, выданного Латвией, будут обязаны за 48 часов до въезда на территорию страны предоставить информацию о целях своей поездки, продолжительности пребывания, пункте назначения, маршруте и контактных данных.

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Кроме того, путешественники должны будут предоставить данные о том, занимали ли их родственники выборные должности, являются ли они действующими или бывшими государственными или муниципальными служащими или работают в настоящий момент или в прошлом в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне, органах внутренних дел, юстиции или дипломатической службе.

Отмечается, что правила не затронут дипломатов и тех, кто приезжает в страну с краткосрочными официальными визитами. В латвийском парламенте обосновали принятие поправок укреплением национальной безопасности и эффективности охраны границ. За непредоставление информации или указание ложных данных путешественникам грозит штраф до двух тысяч евро.

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Ранее стало известно, что Латвия закрывает погранпереходы для пешеходов и велосипедистов на границах с Россией и Беларусью, чтобы пресечь попытки иностранцев незаконно попасть на территорию страны.