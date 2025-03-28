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Мир

Мужчина держал жену в конуре и заставлял выходить на улицу полуголой

2 минуты чтения 13:17 | Обновлено: 13:18

В Италии мужчину осудили за жестокое обращение со своей супругой. По данным местной газеты Today, осужденный держал жену в собачьей конуре и заставлял ее ходить по улице в нижнем белье.

Осужденный — житель итальянской провинции Сиена в регионе Тоскана. Согласно судебным документам, с лета 2022 года по январь 2024 года, мужчина систематически унижал свою супругу. Например, он заставлял женщину становиться на четвереньки и заталкивал ее в собачью будку. Кроме этого, он приказывал женщине выходить на улицу в одном нижнем белье.

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По версии следствия, житель Италии также неоднократно избивал и оскорблял свою супругу. Местное издание Siena News пишет, что пострадавшая подала на мужчину в суд и заявила, что все эти годы она была жертвой постоянных угроз и издевательств. 

Судья Соня Карапелли по итогу признала мужчину виновным в жестоком обращении с женщиной и приговорила его к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения. Кроме этого, осужденному запретили приближаться к женщине на расстояние ближе 500 метров. Однако есть опасения, что мужчина сможет избежать тюрьмы в обмен на 1700 часов общественных работ, пишет издание Siena News.

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В конце февраля стало известно об аресте жителя города Чебоксары, который на протяжении трех дней убивал свою сожительницу. По данным регионального управления Следственного комитета по Чувашии, мужчина, находясь в собственной квартире и будучи пьяным, нанес своей сожительнице многочисленные удары по голове и другим частям тела. Пострадавшая умерла от полученных травм 20 февраля. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК). Суд принял решение о мере пресечения для мужчины на время следствия в виде заключения под стражу и назначил все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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