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Криминал

Мужчина три дня убивал свою сожительницу

15:38 27.02.2025

В Чебоксарах задержан местный житель, который, по версии следствия, в течение трех дней избивал свою сожительницу. Женщина умерла от полученных травм, сообщило региональное управление Следственного комитета по Чувашии.

Следователи выяснили, что мужчина, будучи пьяным, избивал свою сожительницу с 17 по 19 февраля. Это происходило в его квартире в Чебоксарах. Сообщается, что во время ссоры, «возникшей на почве личных неприязненных отношений», подозреваемый нанес женщине многочисленные удары по голове и другим частям тела.

В Следственном комитете рассказали, что женщина умерла от полученных травм 20 февраля. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК).

Суд избрал ему меру пресечения на время следствия в виде заключения под стражей, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

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11 февраля Вольский городской суд приговорил вернувшегося с войны в Украине Ивана Бондаря к девяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве своей партнерши. По данным «Вольск.ру», 39-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК).

Перед оглашением приговора мужчина признал свою вину и заявил о желании вернуться в зону боевых действий, пишет издание.

По данным издания, 5 ноября во время семейного застолья Бондарь избил свою партнершу, Надежду Куимову, после того, как заставил ее признаться в измене. Сообщается, что из-за ревности мужчина нанес ей не менее 20 ударов ногами, руками и скалкой. Женщина умерла от полученных травм спустя два дня.

Издание пишет, что Бондарь был несколько раз судим, в том числе за убийство.

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