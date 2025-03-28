Мужчина заразился бешенством от пересаженной почки

Пациент Университетского медицинского центра Толедо в штате Огайо заразился вирусом бешенства от пересаженной в декабре прошлого года почки и умер в январе, сообщает научно-популярное издание N+1 со ссылкой на репортаж местного телеканала WTOL11.

Заместитель коронера округа Лукас Карл Шмидт подтвердил телеканалу, что причиной смерти мужчины из Мичигана стало бешенство, которым он заразился от донорского органа. Медцентр Толедо утверждает, что при операции «все передовые методы и стандартные протоколы безопасности были соблюдены должным образом».

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WTOL11 сообщает, что последний случай смерти от бешенства в Мичигане произошел в 2009 году. Тогда мужчина умер от укуса летучей мыши. В Огайо последнее заражение человека этим вирусом случилось в 1970 году.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылается агентство Associated Press, ежегодно от бешенства умирает около 10 жителей страны. Последний известный случай бешенства после пересадки почки был зафиксирован в 2013 году.

В 2012 году медсестра Университетской больницы Толедо по ошибке выбросила донорскую почку мужчины, который пожертвовал орган своей 24-летней сестре с почечной недостаточностью. Позднее врачи сумели найти для девушки другую донорскую почку. В 2014 году пациентка, ее брат и их родители отсудили у больницы компенсацию в размере 650 тысяч долларов.

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Осенью прошлого года СМИ сообщали о нехватки вакцин от бешенства в разных российских регионах. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в ноябре житель Краснодара по имени Евгений после укуса бездомной кошки не смог найти антирабическую вакцину ни в городском травмпункте, ни в частных клиниках и аптеках.

Также в ноябре 2024 года «Российская газета» сообщила, что некоторым медучреждениям Санкт-Петербурга приходится перенаправлять пациентов проходить вакцинацию от бешенства в другие клиники. Издание AMUR.LIFE сообщало, что жительница Благовещенска не смогла получить вакцину в своем городе. Дефицит препаратов подтвердил Минздрав Амурской области.