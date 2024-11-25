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Общество

СМИ: в России возник дефицит вакцины от бешенства

09:43 25.11.2024

В российских регионах возникла нехватка вакцины от бешенства. Такой вывод можно сделать на основании все большего количества публикаций в СМИ, в которых рассказывается о россиянах, нуждавшихся в такой вакцине, но не получивших ее.

Так, 24 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из-за нехватки вакцины не смог сделать прививку от бешенства житель Краснодара по имени Евгений. По данным канала, в тот день его укусила бездомная кошка. После укуса на руке осталась рана и Евгений немедленно отправился в травмпункт, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Однако укол ему там не сделали, сославшись на отсутствие вакцины. Тогда Евгений в поисках препарата обзвонил большинство частных клиник и аптек города, но вакцины от бешенства не оказалось и там. В связи с этим мужчина, как сообщается, написал обращение в Минздрав.

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В свою очередь, «Российская газета» 14 ноября написала о нехватке вакцины от бешенства, с которой столкнулись несколько медицинских учреждений Санкт-Петербурга.  Травмпункты, о которых идет речь, вынуждены отправлять пациентов, нуждающихся в прививке, в другие медучреждения.  

Работники травмпунктов на условия анонимности подтвердили изданию сообщения об образовавшемся дефиците вакцины. В то же время руководство нескольких крупных больниц города в официальных комментариях заявило, что вакцина есть и в достаточном количестве.

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О проблемах с нехваткой вакцины от бешенства в октябре также писало издание «AMUR.LIFE». По его данным, жительницу Благовещенска укусила бродячая собака во время отпуска на Северном Кавказе. Первые несколько необходимых уколов вакцины от бешенства женщине сделали в Махачкале, Владикавказе и Хабаровске. Однако, когда пациентка вернулась домой в Благовещенск, там нужного препарата не оказалось.

В итоге женщине пришлось снова ехать в Хабаровск и делать необходимые уколы там в частной клинике за собственный счет. В министерстве здравоохранения Амурской области тогда подтвердили, что в регионе действительно наблюдается дефицит вакцины против бешенства, связанный с ограниченным выпуском заводом-производителем.

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