Эксперт рассказал об отсутствии альтернатив для инстаграма в России

Запрет рекламы в Instagram приведет к временному падению рынка осенью 2025 года, но позднее он нормализуется. Блогеры будут продавать рекламу как раньше, но станут делать это нативно и без маркировок. Об этом «Холоду» рассказал основатель блога про маркетинг DNative Алексей Ткачук.

25 марта Госдума одобрила поправки к законам «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», которые запрещают рекламу на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной». Среди них — Instagram, Facebook и X (бывший Twitter). Поправки начнут действовать 1 сентября 2025 года.

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«Реклама станет креативнее, чтобы не было со стороны понятно, реклама это или нет», — сказал Ткачук.

По его мнению, альтернатив для инстаграма нет. «Есть TikTok, который тихо-тихо, но стал вполне доступным под VPN для публикации контента и просмотра нового. Есть YouTube. Но оба варианта — они про видео и не про фотографии. ВК не может заменить инстаграм из-за своей предсказуемой непредсказуемости с алгоритмами, охватами и вопросами по объему целевой аудитории», — добавил он.

Многие эксперты считают, что блогеры перейдут из Instagram в Telegram, но Ткачук в это не верит: в мессенджере нет алгоритмических новостных лент и очень высокая стоимость привлечения аудитории и охватов. Малому бизнесу будет тяжело использовать мессенджер как рекламный инструмент.

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За нарушение закона будут штрафовать — причем и рекламодателей, и блогеров, в чьих блогах будет реклама. Сумма штрафов разная: для физических лиц — до 2,5 тысяч рублей, для должностных — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей.

Предпринимателям остается только терпеть, закупаться рекламой до 1 сентября и закладывать бюджеты на штрафы, считает эксперт. «Штрафовать будут точно не всех и не за каждый факт интеграции, и всегда остается вероятность, что пронесет», — говорит Ткачук.