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Мир

НАТО извинился за преждевременное сообщение о гибели американских военных

2 минуты чтения 14:49 | Обновлено: 15:00

Пресс-секретарь НАТО Элисон Харт написала на своей странице в соцсети Х, что сообщение о гибели четырех американских военных было преждевременным, и принесла извинения за «путаницу» в словах генерального секретаря альянса Марка Рютте.

«Поиски четырех американских солдат, пропавших без вести во время военных учений в Литве, продолжаются. Мы сожалеем о любой путанице в высказываниях [Марка Рютте]… Он ссылался на появляющиеся новостные сообщения и не подтвердил судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна», — написала Харт.

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В то же время военный эксперт и майор резерва литовской армии Дарюс Антанайтис считает, что вероятность найти американских солдат, которые застряли в воде и грязи на бронемашине М88, живыми крайне мала, поскольку бронетехника ушла под воду, а человек потребляет от шести до восьми литров кислорода в минуту, и пространство внутри машины небольшое.

«Уровень воды на месте происшествия в настоящее время откачан достаточно, чтобы можно было начать земляные работы», — заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене. По ее словам, нет никаких гарантий, что военные находятся в машине, а участники спасательной операции «проверяют все возможные сценарии».

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Накануне сообщалось, что в спасательной операции по поиску американских военных участвуют военные Литвы и еще нескольких стран. Также в ней задействованы вертолеты Военно-воздушных сил Литвы и Государственной пограничной службы. Солдаты до сих пор числятся пропавшими без вести. По данным посольства США, они являются военнослужащими первой и третьей пехотных дивизий.

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