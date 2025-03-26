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Мир

Четверо американских военных погибли в Литве

2 минуты чтения 21:07 26 марта

Четыре солдата армии США погибли во время учений в литовском городе Пабраде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее литовские военные заявляли о пропаже солдат вместе с гусеничной машиной.

Инцидент произошел 25 марта во время плановых тактических учений, сообщает литовское медиа LRT. В этот же день началась поисковая операция, в которой приняли участие военные Литвы и еще нескольких стран. Она проходила с применением вертолетов и сил пограничников — Пабраде и военный полигон расположены недалеко от границы Литвы с Беларусью.

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The New York Times сообщал, что американские военные могли утонуть в болоте вместе с техникой. Они описали транспорт, который пропал вместе с солдатами, как «гигантский армейский эвакуатор, предназначенный для спасения выведенных из строя танков с поля боя». Со ссылкой на слова представителя армии США в Европе журналисты сообщили, что погибшие военные получили приказ вернуть еще одну тяжелую машину, и попали в воду во время этого процесса.

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Чарльз Костанца, командующий подразделением НАТО на восточном фланге НАТО, поблагодарил литовское командование за оказание оперативной помощи в поиске солдат. «Именно такая командная работа и поддержка являются примером важности нашего партнерства и нашей человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на плечах», — заявил Костанца.

Рююте не уточнил, соответствуют ли ранее выдвинутые версии реальным причинам гибели американских солдат. Его заявление прозвучало во время визита в Польшу, он сообщил, что подтверждение пришло прямо во время выступления.

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