Искавшая по просьбе ребенка монстра под кроватью няня обнаружила там вора

Ребенок из Канзаса, чье имя не называется, попросил свою няню, которая укладывала его и других детей спать, проверить, нет ли под его кроватью монстров. Женщина хотела показать ему, что под кроватью никого нет, и обнаружила прятавшегося там мужчину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Согласно пресс-релизу офиса шерифа, инцидент произошел 24 марта в доме недалеко от города Грейт-Бенд. После того, как няня столкнулась лицом к лицу с мужчиной, между ними завязалась драка, в результате которой ребенка сбили с ног. Мужчине удалось скрыться с месте происшествия, а няня обратилась в полицию.

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Когда правоохранители приехали в дом, женщина заявила, что скрывавшийся под кроватью мужчина был 27-летним Мартином Вильялобосом, который раньше проживал в этом доме, однако сейчас в отношении него действует приказ о защите от жестокого обращения, запрещающий приближаться к жилищу.

Полицейские сразу отправились на поиски мужчины, однако задержать его удалось только на следующее утро после небольшой пешей погони, поскольку Вильялобос попытался скрыться от полиции. Его доставили в тюрьму округа Бартон и предъявили обвинение в похищении, краже со взломом, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, а также в создании угрозы для детей, препятствовании сотруднику правоохранительных органов и нарушении приказа о защите от жестокого обращения.

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Летом прошлого года сообщалось, что в Риме вор забрался в квартиру и зачитался книгой итальянского автора Джованни Нуччи «Боги в шесть: “Илиада” в час аперитива». Это позволило полиции его задержать.