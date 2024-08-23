Вор зачитался книгой и попался полиции

В Риме вор по имени Даниэль Ликуори попался полиции, потому что зачитался книгой хозяина квартиры, которую собирался ограбить. Британская Би-би-си назвала вора рецидивистом, замеченным ранее за похищением кошек. Итальянская Nova уточнила, что вора задержали 20 августа в доме на канале Карло Мирабелло, посреди престижного римского квартала Прати.

38-летний специалист по компьютерам Ликуори днем забрался в квартиру дома через балкон, рассказали журналисты. У вора, по их словам, уже был с собой пакет, полный похищенной в другом месте дизайнерской одежды. Через дверь балкона Ликуори проник в спальню квартиры и увидел на прикроватной тумбочке книгу итальянского автора Джованни Нуччи «Боги в шесть: „Илиада“ в час аперитива», рассказали журналисты.

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Мужчина взял книгу и стал читать, присев на кровать. Журналисты утверждают, что Ликуори зачитался, просидев в одной позе довольно продолжительное время. Этого времени хватило, по их словам, чтобы хозяин квартиры проснулся, позвал соседей и полицию.

Застигнутый врасплох Ликуори попытался сбежать через балкон, перепрыгнул на соседний, но там его задержали прибывшие на место вызова полицейские, рассказали журналисты. Задержанный рассказал правоохранителям, что у него была назначена встреча с неким жителем дома на Карло Мирабелло. Ожидая встречу на крыше, Ликуори случайно соскользнул на балкон, зашел в квартиру и заинтересовался книгой, пересказали версию вора журналисты. Однако полицейские нашли пакет с одеждой, на которой были несрезанные бирки, и предъявили задержанному обвинение в попытке ограбления и хранении ворованного.

Итальянские СМИ назвали Ликуори «интеллектуальнымй грабителем», пишет Би-би-си. Об истории с книгой узнал живущий в 300 метрах от Карло Мирабелло ее автор Джованни Нуччи и связался с газетой Il Messaggero. Писатель заявил, что хотел бы встретиться со своим новым читателем и подарить экземпляр «Богов в шесть». Ликуори наверняка прервали в процессе, сказал Нуччи. Он хотел бы, чтобы вор дочитал книгу до конца. «Это, конечно, полный сюр, но при этом очень человеческая история», — добавил писатель.

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