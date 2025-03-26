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Мир

СМИ назвали соглашение о прекращении огня победой Путина

2 минуты чтения 11:55

Соглашение о прекращении ударов по кораблям в Черном море, о котором договорились Россия и США накануне, пойдет на пользу Москве, но будет иметь лишь ограниченное влияние на ход войны, передает The Times.

Как пишет издание, Россия получит гораздо больше выгод от прекращения огня в Черном море, нежели Украина. Как утверждают в Белом доме, соглашение «исключит применение силы» в Черном море и обеспечит безопасность судоходства. Однако, по данным The Times, с 2023 года там не происходило важных сражений. После вывода российского Черноморского флота из Крыма Украина уже возобновила экспорт зерна.

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«Украина довольно успешно обеспечивает безопасность своего [черноморского] зернового коридора. В то же время Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева, и об этом ничего не сказано в соглашении. Никаких ограничений [на удары] на Россию не наложено», — заявил советник президента Украины Сергей Лещенко.

Он также обвинил Белый дом в неспособности добиться «каких-либо уступок» от России в обмен на помощь Москве в возобновлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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Кроме того, вторая часть соглашения, в которой идет речь о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, может стать стимулом для Кремля в его стремлении закрепить преимущество на поле боя, поскольку атаки со стороны Украины мешали России финансировать свою военную машину, пишет The Times.

Также в обмен на прекращение огня Россия потребовала снять санкции с Россельхозбанка и подключить его к SWIFT. По данным издания, если Путин добьется таких уступок, это станет его крупной победой и создаст прецедент для смягчения других санкций против России.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил во время интервью, что Россия, вероятно, «тянет время» в вопросе завершения войны в Украине. В то же время Трамп выразил уверенность в том, что и Россия, и Украина хотят закончить войну.

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