Трамп обвинил Путина в «затягивании» заключения мира с Украиной

Президент США Дональд Трамп уверен, что Киев и Москва хотят завершения войны в Украине, но Россия, предположительно, «тянет время». Об этом американский президент заявил во время эфира передачи «Greg Kelly Reports» на телеканале Newsmax.

Во вторник 25 марта Трамп дал интервью журналисту Грегу Келли из Рузвельтовой комнаты Белого дома. Комментируя переговоры о прекращении российско-украинской войны, республиканец заявил что Россия и президент Владимир Путин, возможно, «тянут время» с заключением мирного соглашения с Украиной.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать совсем»», — рассказал американский президент.

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В то же время Трамп уверен, что Россия и Украина хотят, «чтобы это закончилось». По его словам, обе стороны «каждую неделю теряют, в среднем, по 2500 солдат».

«[Погибшие] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на фотографии полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду разбросаны руки, ноги и головы», — рассказал Трамп.

Республиканец назвал применяемое вооружение «просто абсурдным», отметив количество запускаемых беспилотников. «Я просто хочу, чтобы это прекратилось», — заключил он.

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Накануне стало известно, что Россия и США договорились о временном прекращении ударов в ходе российско-украинской войны. Под действие моратория попадают объекты нефтепереработки, газопроводы, электростанции, трансформаторы, подстанции, а также атомные и гидроэлектростанции.

Кремль заявил, что мораторий продлится 30 дней, начиная с 18 марта, и может быть продлен или отменен в случае нарушения условий одной из сторон. Президент Украины Владимир Зеленский ранее выражал готовность обсудить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, однако официальных заявлений Киева о принятии условий не поступало.