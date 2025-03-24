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Мир

X заблокировал сотни турецких аккаунтов на фоне протестов

2 минуты чтения 18:42

Соцсеть X, которая до приобретения Илоном Маском носила название Twitter, заявила, что по решению суда заблокировала на территории Турции более 700 аккаунтов СМИ, политиков и активистов, которые освещали массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного оппонента президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Руководители X заявили, что возражают против блокировок и будут обжаловать судебные решения Управления по информационным и коммуникационным технологиям Турции. В заявлении сказано, что X была вынуждена заблокировать аккаунты СМИ, журналистов, политических деятелей, студентов и других жителей Турции.

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«Мы считаем, что решение турецкого правительства не только незаконно, но и блокирует миллионы турецких пользователей от новостей и политических дискуссий в их стране», — сообщили в X. Пользователи соцсети добавили к публикации руководства соцсети примечание, в котором указали, что не считают Турцию правовым государством, и заявили, что X «нормализует беззаконие» в этой стране. 

Издание Semafor отметило, что «в других ситуациях X сначала боролся, а потом подчинялся», сославшись на мнение активиста Ямана Акдениза, который призвал не исполнять решения о блокировках до решения апелляционной инстанции.

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Во время протестов в Турции 2013 года многие активисты пользовались твиттером, а Эрдоган обвинял соцсеть в «распространении лжи» о правительстве. Компания долгое время отказывалась открывать представительство в стране и взаимодействовать с местными чиновниками, сообщает Reuters. В 2014 году турецкие власти заблокировали твиттер, когда он отказался удалять публикации о коррупции в окружении Эрдогана. Однако через две недели Конституционный суд страны признал блокировку незаконной.

В Индии во время протестов фермеров 2021 года твиттер по требованию властей страны без решения суда заблокировал около 500 аккаунтов. При этом соцсеть отказалась блокировать блоги журналистов, активистов и политиков. В 2023 году соцсеть проиграла в индийском суде, и ее новый владелец Илон Маск написал, что компании следует подчиняться местным законам любых стран, так как иначе они могут заблокировать соцсеть и арестовать сотрудников.

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