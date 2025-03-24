X заблокировал сотни турецких аккаунтов на фоне протестов

Соцсеть X, которая до приобретения Илоном Маском носила название Twitter, заявила, что по решению суда заблокировала на территории Турции более 700 аккаунтов СМИ, политиков и активистов, которые освещали массовые протесты против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу — главного оппонента президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Руководители X заявили, что возражают против блокировок и будут обжаловать судебные решения Управления по информационным и коммуникационным технологиям Турции. В заявлении сказано, что X была вынуждена заблокировать аккаунты СМИ, журналистов, политических деятелей, студентов и других жителей Турции.

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«Мы считаем, что решение турецкого правительства не только незаконно, но и блокирует миллионы турецких пользователей от новостей и политических дискуссий в их стране», — сообщили в X. Пользователи соцсети добавили к публикации руководства соцсети примечание, в котором указали, что не считают Турцию правовым государством, и заявили, что X «нормализует беззаконие» в этой стране.

Издание Semafor отметило, что «в других ситуациях X сначала боролся, а потом подчинялся», сославшись на мнение активиста Ямана Акдениза, который призвал не исполнять решения о блокировках до решения апелляционной инстанции.

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Во время протестов в Турции 2013 года многие активисты пользовались твиттером, а Эрдоган обвинял соцсеть в «распространении лжи» о правительстве. Компания долгое время отказывалась открывать представительство в стране и взаимодействовать с местными чиновниками, сообщает Reuters. В 2014 году турецкие власти заблокировали твиттер, когда он отказался удалять публикации о коррупции в окружении Эрдогана. Однако через две недели Конституционный суд страны признал блокировку незаконной.

В Индии во время протестов фермеров 2021 года твиттер по требованию властей страны без решения суда заблокировал около 500 аккаунтов. При этом соцсеть отказалась блокировать блоги журналистов, активистов и политиков. В 2023 году соцсеть проиграла в индийском суде, и ее новый владелец Илон Маск написал, что компании следует подчиняться местным законам любых стран, так как иначе они могут заблокировать соцсеть и арестовать сотрудников.