В Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания оппозиционного мэра

Турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного соперника президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках расследования коррупции и предполагаемых связей с терроризмом, сообщает The Guardian.

По данным CNN Turk, также были выданы ордеры на задержание еще более ста человек, который подозревают в «создании преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и сговоре на торгах». В заявлении Генпрокуратуры сказано, что Имамоглу и его соратники якобы незаконно получали деньги от некоторых бизнесменов, отмывали деньги, полученные преступным путем, и проводили незаконные тендеры. Также их обвиняют в незаконном получении доступа к персональным данным граждан, проживающих в Стамбуле.

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«Экрем доверил себя своему народу, и однажды этот народ потребует ответа. Потому что никто не будет молчать перед лицом такой несправедливости», — заявила жена мэра Дилек Имамоглу.

До своего задержания мэр Стамбула написал на своей странице в соцсети Х, что стамбульский университет аннулировал его диплом. По словам Имамоглу, это «юридически необоснованное решение», которое «выходит за рамки полномочий [университета] и является тревожным признаком политического вмешательства в академические круги». После этого в доме Имамоглу провели обыски.

«Университеты — это священные места, где молодые умы формируют будущее. Они должны оставаться независимыми, свободными от политического вмешательства и преданными знаниям», — написал мэр.

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The Guardian отмечает, что аннулирование диплома Имамоглу фактически лишило популярного оппозиционера возможности баллотироваться в президенты, поскольку наличие высшего образования является обязательным условием для участия в выборах в соответствии с турецким законодательством.

Отмечается, что после задержания мэра власти перекрыли несколько дорог вокруг Стамбула и запретили демонстрации в городе на четыре дня, вероятно, пытаясь предотвратить протесты. В то же время интернет-обсерватория Netblocks сообщила, что в Турции ограничен доступ к нескольким платформам социальных сетей, включая X, YouTube, Instagram и TikTok.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в 2019 году. The Guardian пишет, что это стало «историческим ударом» для партии Эрдогана, представители которой находились у власти в городе в течение четверти века. После этого партия президента добилась аннулирования и проведения новых выборов, на которых также победил Имамоглу.

На фоне задержания мэра курс турецкой лиры упал до исторического минимума, распродажа акций спровоцировала остановку торгов, а доходность государственных облигаций выросла до самых высоких уровней в этом году.