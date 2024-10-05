EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые составили первую точную трехмерную модель мозга мухи

3 минуты чтения 05.10.2024

Международная группа ученых FlyWire Consortium впервые в истории составила подробную трехмерную модель мозга мухи, показав 50 миллионов связей у примерно 130 тысяч нейронов. Это самое глубокое и подробное исследование такого сложного мозга взрослого животного из всех когда-либо проведенных, сообщила Би-би-си.

Профессор лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям Кембриджского университета Грегори Джеффрис объяснил журналистам, что проведенное исследование поможет объяснить «механизма мышления» живого существа. Сейчас у ученых нет ответа на вопрос, как именно сложная нейронная структура в голове каждого человека позволяет взаимодействовать с другими людьми и окружающим миром. «Как проходит через эту систему нервный сигнал, позволяя мне — узнавать ваше лицо, а вам — слышать мой голос, и вновь превращать услышанное в электрические сигналы?» — задал Джеффрис вопрос журналистам.

Мозг плодовой мухи (дрозофилы), который ученые взяли для исследования, в миллион раз меньше, чем человеческий. Но даже этот мозг способен решать количество вычислительных задач, на которое не способен любой современный компьютер, пишет Би-би-си.

За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать
Общество11 минут чтения

Руководитель участвовавшей в FlyWire Consortium группы ученых Пристонского университета профессор Мала Мерти назвала в разговоре с журналистами полученную модель нейронных связей «коннектомой». В будущем, сравнивая с этой моделью как с образцом, ученым удастся понять, «когда что-то в мозгу идет не так», — сказала Мерти.

Коннектома выложена авторами исследования на отдельном сайте и открыта для изучения всем желающим. Модель удалось получить, нарезав мозг подопытной мухи на семь тысяч слоев микроскопическим скальпелем, отдельно сфотографировав каждый слой и сохранив в цифровом формате, пишет Би-би-си. Затем исследователи собрали с помощью фотографий информацию о форме каждой клетки и связях между ними.

У меня РПП 19 лет, и я не верю, что оно когда-то пройдет
У меня РПП 19 лет, и я не верю, что оно когда-то пройдет
Мой вес колебался от 38 до 74 килограммов. Сейчас я могу понять, как выгляжу, только по фотографиям и видео
Общество16 минут чтения

Сама по себе модель не имеет особого смысла, если в придачу не идет описание того, за что именно отвечает та или иная конкретная нейронная цепь, заявил журналистам сотрудник лаборатории молекулярной биологии британского Совета медицинских исследований Филипп Шлегель. По его словам, теперь ученым предстоит изучить схему связей в мушином мозгу. Он сравнил этот процесс с составлением карты в Google Maps, — «все равно что нанести названия улиц и городов, время работы предприятий, номера телефонов, отзывы».

Не принимавшая участия в FlyWire Consortium руководитель группы по изучению мозга лондонского Института Фрэнсиса Крика Люсия Прието Годино рассказала Би-би-си, что до сих пор ученые составляли коннектомы более простых организмов. Это были модели мозга дождевого червя с 300 нейронами и опарыша с тремя тысячами нейронов. Полная коннектома особи, в мозгу которой 130 тысяч нейронов — это просто научный подвиг, который открывает путь к составлению модели более крупного мозга, предположила Годино. «Например, мозга мыши, а возможно — через несколько десятков лет, — и нашего собственного», — сказала ученая.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Мир
Миллионы безработных подрывают экономику Китая
Они ставят крест на амбициях обогнать США и стать финансовым центром мира. Жители смеются над беспомощностью властей и не верят в светлое будущее
12 минут чтения
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Интернет и мемы
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Меня называли нарцисской и сумасшедшей. Но я верю, что все делаю правильно
10 минут чтения
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения
Женщину обезглавил собственный сын 
Криминал
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
3 минуты чтения
Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
29 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения