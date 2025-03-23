Ученые нашли лекарство для восстановления мозга после инсульта

Медики из США, Италии и Великобритании сумели полностью восстановить двигательную активность мышей после инсульта с помощью препарата DDL-920. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Авторы исследования отметили, что DDL-920 позволяет добиваться таких же улучшений двигательной активности, к которым приводит физическая реабилитация. «Реабилитация после инсульта имеет ограниченный эффект, поскольку большинство пациентов не могут выдержать необходимую для восстановления интенсивность тренировок», — заявил профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Томас Кармайкл.

Зумеры нашли способ жить и не работать годами Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости Мир 7 минут чтения

Ученые сообщили, что их открытие позволяет перейти к разработке препарата, который поможет в лечении пациентов с инсультом. Кармайкл отметил, что реабилитация после инсульта пока отстает от других областей медицины, которые позволяют лечить болезни с помощью медикаментов.

Американская ассоциация по борьбе с инсультом выяснила, что использование зубной нити хотя бы раз в неделю связано с уменьшением риска ишемического инсульта на 22 процента, кардиоэмболического инсульта — на 44 процента, а мерцательной аритмии — на 12 процентов. Ведущий соавтор исследования Соуик Сен предположил, что вероятность инсульта снижается, потому что качественная гигиена полости рта снижает воспаление.

Сидячая работа сокращает жизнь Рассказываем, как не дать ей вас убить Общество 3 минуты чтения

Медики из Австралии, Канады и США обнаружили, что у людей со сбитым режимом сна резко возрастает риск инсульта, даже если человек спит по восемь часов в день. Один из авторов исследования Жан-Филипп Шапю посоветовал ежедневно засыпать и просыпаться в одно и то же время, стараясь не отклоняться от графика больше, чем на 30 минут.