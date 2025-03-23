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Мир

Ученые нашли лекарство для восстановления мозга после инсульта

15:12 23.03.2025

Медики из США, Италии и Великобритании сумели полностью восстановить двигательную активность мышей после инсульта с помощью препарата DDL-920. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Авторы исследования отметили, что DDL-920 позволяет добиваться таких же улучшений двигательной активности, к которым приводит физическая реабилитация. «Реабилитация после инсульта имеет ограниченный эффект, поскольку большинство пациентов не могут выдержать необходимую для восстановления интенсивность тренировок», — заявил профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Томас Кармайкл.

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Ученые сообщили, что их открытие позволяет перейти к разработке препарата, который поможет в лечении пациентов с инсультом. Кармайкл отметил, что реабилитация после инсульта пока отстает от других областей медицины, которые позволяют лечить болезни с помощью медикаментов.

Американская ассоциация по борьбе с инсультом выяснила, что использование зубной нити хотя бы раз в неделю связано с уменьшением риска ишемического инсульта на 22 процента, кардиоэмболического инсульта — на 44 процента, а мерцательной аритмии — на 12 процентов. Ведущий соавтор исследования Соуик Сен предположил, что вероятность инсульта снижается, потому что качественная гигиена полости рта снижает воспаление.

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Медики из Австралии, Канады и США обнаружили, что у людей со сбитым режимом сна резко возрастает риск инсульта, даже если человек спит по восемь часов в день. Один из авторов исследования Жан-Филипп Шапю посоветовал ежедневно засыпать и просыпаться в одно и то же время, стараясь не отклоняться от графика больше, чем на 30 минут.

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