Сбитый режим сна увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний

Неспособность засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день увеличивает риски инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности на 26%, даже если человек спал семь-девять часов. К такому выводу пришли ученые, чье исследование было опубликовано в журнале Epidemiology and Community Health. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании изучали медицинские данные 72269 людей из Великобритании возрастом от 40 до 79 лет. Уточняется, что предыдущие исследования пытались установить связь между количеством сна и проблемами со здоровьем — считается, что семь-девять часов сна являются оптимальными для человека.

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Теперь ученые утверждают, что непостоянный режим сна «сильно связан» с болезнями сердца: даже если человек спит по восемь часов в день, риски от нарушенного режима остаются. Также им удалось установить, что чем дольше по времени человек отходит от режима сна, тем эти риски выше.

«Нам стоит пытаться засыпать и просыпаться в течение 30 минут от одного и того же времени каждый день, включая выходные. [Засыпать и просыпаться] в течение часа тоже хорошо, но хуже, чем в течение 30 минут. Еще лучше — засыпать и просыпаться в одно и то же время. Разница в больше чем час каждое утро и вечер означает, что у вас непостоянный режим сна, который может нанести вред здоровью. <…> Засыпать и просыпаться не в то время раз-два в неделю вас не убьет. Но если непостоянный режим сна повторяется и вы просыпаетесь и засыпаете в разное время пять-шесть раз в неделю, то это становится хроническим — и является проблемой», — рассказал ведущий исследование ученый из Университета Оттавы Жан-Филипп Шапю.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые давали участникам браслеты, которые отслеживают качество сна. Через семь дней эксперты рассчитывали «индекс регулярности сна» (SRI) каждого участника. Впоследствии им присуждали очки, оценивающие сон.

Участников, чей индекс составлял менее 71,6 очков, относили к группе людей с нерегулярным сном, от 71,6 до 87,3 — с умеренно нерегулярным сном, от 87,3 — с регулярным сном. Впоследствии за ними наблюдали в течение восьми лет. Выяснилось, что у первой группы риск сердечных заболеваний и инсульта выше на 26%, а у второй группы — на 8%.

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Ученым также удалось обнаружить, что люди с регулярным режимом чаще спят по семь-девять часов (61%), чем те, у кого режим нерегулярный (48%). Они также уточняют, что восстановление регулярного режима сна уменьшает негативное воздействие на здоровье. Исследование имело наблюдательный характер, поэтому оно не устанавливает причинно-следственные связи — ученые признают ограниченность их выводов, но считают, что повышение рисков заболеваний и регулярность сна «сильно связаны».