Похищенного кота нашли с помощью видео в TikTok

Волонтеры вернули пенсионеру из Кельна похищенного кота Локи, когда обнаружили TikTok девушки, которая публиковала видео с питомцем, сообщает Deutsche Welle.

В объявлении о пропаже кота, которое опубликовало издание Bild, хозяин сообщил, что его кот иногда гуляет сам и всегда возвращается через 1-2 дня, а в начале ноября он пропал на три дня. Мужчина предположил, что Локи украли, потому что он нашел оторванную от ошейника геометку AirTag на обочине автомагистрали.

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку Мир 6 минут чтения

Когда 67-летний мужчина не смог найти кота с помощью уличных объявлений, он обратился в немецкую организацию по защите животных Tasso, в которой был зарегистрирован его питомец. Волонтеры заметили, что с конца прошлого года очень похожий кот начал появляться в видео 25-летней жительницы общины Мариенхайде в 50 километрах от Кельна.

После этого владелец Локи обратился в полицию земли Северный Рейн-Вестфалия. Силовики начали расследование и подтвердили, что жительница Мариенхайде забрала кота с улицы, выбросив его геометку. Локи удалось опознать по внешности и по чипу. Против девушки завели дело о краже. 18 марта сотрудники уголовного розыска вернули Локи владельцу.

История отношений человека и кошки Как мы их одомашнили, зачем они были нужны людям и почему мы их так любим Общество 10 минут чтения

Житель казахстанского города Актау Александр Ключник рассказал в соцсетях, что поселил бездомную кошку Маню в своей второй квартире после того, как кто-то выбросил ее на улицу из подъезда, где она любила ночевать. Ключник сообщил, что вместе с Маней из ЖК вывезли еще шесть кошек, две из них после этого погибли, перебегая дорогу. Кошку удалось найти на улице спустя два месяца после пропажи.