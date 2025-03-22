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Интернет и мемы

Похищенного кота нашли с помощью видео в TikTok

15:28 22.03.2025

Волонтеры вернули пенсионеру из Кельна похищенного кота Локи, когда обнаружили TikTok девушки, которая публиковала видео с питомцем, сообщает Deutsche Welle. 

В объявлении о пропаже кота, которое опубликовало издание Bild, хозяин сообщил, что его кот иногда гуляет сам и всегда возвращается через 1-2 дня, а в начале ноября он пропал на три дня. Мужчина предположил, что Локи украли, потому что он нашел оторванную от ошейника геометку AirTag на обочине автомагистрали.

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Когда 67-летний мужчина не смог найти кота с помощью уличных объявлений, он обратился в немецкую организацию по защите животных Tasso, в которой был зарегистрирован его питомец. Волонтеры заметили, что с конца прошлого года очень похожий кот начал появляться в видео 25-летней жительницы общины Мариенхайде в 50 километрах от Кельна.

После этого владелец Локи обратился в полицию земли Северный Рейн-Вестфалия. Силовики начали расследование и подтвердили, что жительница Мариенхайде забрала кота с улицы, выбросив его геометку. Локи удалось опознать по внешности и по чипу. Против девушки завели дело о краже. 18 марта сотрудники уголовного розыска вернули Локи владельцу.

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