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Мир

Мужчина поселил бездомную кошку в отдельной квартире

22:10 10.02.2025

Житель казахстанского города Актау Александр Ключник поселил бездомную кошку по кличке Маня в отдельную однокомнатную квартиру, пишет издание Zakon.kz. Он решил так сделать после того, как кто-то вывез кошку из подъезда, где она любила ночевать, и она пропала почти на два месяца.

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Александр рассказал, что в декабре 2023 года в одном из подъездов ЖК Green Plaza поселилась беременная кошка, за которой он начал ухаживать. Когда она родила, соседи разобрали котят и стеризовали кошку. Сама Маня продолжила жить на территории ЖК, охотиться на грызунов, а ночевала она в подъезде.

В начале декабря прошлого года Маню и еще шесть кошек кто-то вывез из жилого комплекса в неизвестное место. Спустя месяц две кошки попытались вернуться и погибли, перебегая дорогу. Маню местные жители нашли еще через месяц и передали Александру, отказавшись от объявленного им вознаграждения.

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Александр вакцинировал и чипировал найденную кошку и оставил ее у себя. У него уже было два кота, поэтому Маню он решил поселить отдельно на время карантина. Zakon.kz утверждает, что квартиру для кошки мужчина взял в аренду. Сам Александр уточнил в инстаграме, что он поселил Маню в собственной второй квартире в том же жилом комплексе. Кошка теперь спит на отдельной кровати, гуляет на балконе, а Александр ее регулярно навещает.

Жители Актау также нашли еще одну кошку, которую вывезли из ЖК. Она жила в подъезде несколько лет после того, как прежние хозяева переехали в другую квартиру и бросили ее. Для нее сейчас ищут новых хозяев. Также волонтеры продолжают поиски остальных трех кошек, вывезенных из дома.

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