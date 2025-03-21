Ученые впервые сняли на видео «акулоосьминога»

Ученые из новозеландского Университета Окленда, изучающие морских животных, впервые увидели и сняли на видео, как осьминог забирается акуле на голову и с ее помощью катается по океану. Зоологи назвали это «первым в мире акулоосьминогом», сообщила The Guardian.

Видео было снято еще в позапрошлом декабре, но ютуб-аккаунт университета опубликовал его только на прошлой неделе. В подписи под видео сказано, что «акулоосьимног» — это «одна из самых странных вещей, которые когда-либо видели морские биологи из Окленда».

Ученые из Окленда увидели оранжевого осьминога Маори на акуле Мако в заливе Хаураки у северного побережья Новой Зеландии. Исследовательская группа в это время обследовала океан в поисках случаев «кормового бешенства» — агрессивного нападения сразу нескольких акул на добычу.

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Морской зоолог Рошель Константин рассказала журналистам, что сначала была озадачена увиденным и приняла оранжевого осьминога на голове акулы за последствия травмы.

«Сначала я подумала: “Это буй?”. Она запуталась в рыболовных снастях или получила сильную рану от укуса?» — сказала Константин.

Техник исследовательской группы поднял в небо дрон, чтобы разглядеть акулу поближе. Когда дрон добрался до акулы, ученые увидели у рыжего пятна щупальца.

Осьминог Маори — самый крупный осьминог в Южном полушарии. «Вы можете видеть, что он занимает довольно много места на голове акулы», — обратила внимание Константин.

Осьминоги обычно обитают на морском дне, куда акулы Мако опускаются редко, что делает инцидент еще более странным, пишет The Guardian.

Зоологи покинули район через десять минут, поэтому не знают, что было с «акулоосьминогом» дальше. «Однако осьминог, возможно, испытал немало впечатлений, ведь скорость этой самой быстрой акулы в мире может достигать 50 километров в час», — сказала Константин.

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По ее словам, эта необычная встреча — пример того, как многое в океане и жизни его обитателей до сих пор неизвестно, в том числе до конца не изучена та «важнейшая и разнообразная роль», которую в морской экосистеме играют акулы.

Встреча с «акулоосьминогом» — это напоминание о чудесах океана, считают зоологи из Окленда. «Одна из самых приятных вещей в работе морского ученого: ты никогда не знаешь, что можешь увидеть в следующий раз в море» — сказала журналистам Константин.

Недавно в журнале Frontiers in Marine Science было опубликовано исследование, авторы которого выяснили, что акулы-молоты Карибского моря настолько освоились в водах района Багамских островов, что отказались от привычной сезонной миграции.