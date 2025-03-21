Акулы-молоты освоились на Багамах и отказались от сезонной миграции

Акулы-молоты в районе Багамских островов в Карибском море зачастую прекращают сезонные миграции и остаются в этих водах, потому что там есть все необходимые условия для жизни. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на исследование американских ученых в журнале Frontiers in Marine Science.

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Вблизи Багамских островов акулы-молоты охраняются местными властями, обеспечены обильной добычей, а также им доступны глубокие воды, которые остаются прохладными в летний сезон. Из-за этого акулы могут оставаться в регионе по несколько лет, объяснили авторы исследования. Обычно акулы-молоты каждый год преодолевают до 3000 километров, чтобы провести зиму в более теплых местах.

Акулы, которые не остаются у Багамских островов, обычно мигрируют к восточному побережью США. Тристан Гаттридж из организации по спасению вымирающих морских видов Saving the Blue объяснил, что рацион у разных акул-молотов может отличаться, и от него может зависеть решение особи, оставаться или мигрировать.

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Международный союз охраны природы относит акул-молотов к категории «находящиеся под угрозой исчезновения». Этот вид акул медленно размножается, а также ему угрожает вылов ради плавников.

Ранее в океанариуме американского города Шривпорт вылупился детеныш калифорнийской раздувающейся акулы. Сотрудники океанариума утверждают, что у них живут только две самки, которые не контактировали с самцами. Теперь исследователи пытаются выяснить, действительно ли это был случай партеногенеза — оплодотворения без участия самца. Согласно другой версии, у одной из самок была эмбриональная диапауза — состояние, при котором плод растет аномально долго.