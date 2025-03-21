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Политика

Трамп рассказал об обсуждении на переговорах «раздела земли» Украины

21:12 21.03.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с участием представителей России «прямо сейчас» обсуждается «раздел земли» Украины и полное прекращение огня. Трансляцию выступления Трампа в Овальном кабинете Белого дома показал телеканал Fox News.

«Думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, а затем мы заключим сделку. Сейчас идут переговоры о сделке — речь идет о разделе земли и так далее. Переговоры идут прямо сейчас. Это обсуждается», — сказал американский президент.

По его словам, на некоторых участках фронта в Украине уже достигнуто прекращение огня и «на сегодняшний день это соблюдается очень хорошо».

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Основы будущего мирного соглашения между Россией и Украиной заложены благодаря разговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, заявил Трамп. Он сказал, что «очень хорошо пообщался с обоими» и думает, что «границы соглашения уже есть».

Последний известный разговор между Трампом и Путиным состоялся 18 марта по телефону. Американский президент назвал разговор «очень хорошим и продуктивным» и сообщил о согласии России на временное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

После разговора с Путиным Трамп звонил Зеленскому, который через некоторое время сообщил, что согласился с необходимостью прекратить удары по энергетическим объектам России.

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Ранее Зеленский предлагал полностью прекратить боевые действия на 30 дней. Однако после разговора Трампа с Путиным появилась информация, что российское руководство согласится на тридцатидневное перемирие только если Украина остановит мобилизацию, а ее иностранные союзники перестанут поставлять вооружение. 

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война с Украиной не может быть закончена «по линии соприкосновения». «Такого не будет, у нас есть конституция», — объяснил министр позицию Кремля. Согласно измененной  осенью 2022 года российской конституции, в состав страны входят полностью Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины.

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