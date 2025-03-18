Трамп пообещал быструю работу для заключения мира

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social прокомментировал итоги телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Диалог он посчитал «очень хорошим и продуктивным». Трамп подтвердил согласие России на прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Президент США также заявил, что процесс заключения мирного договора «запущен в полную силу» и сообщил о договоренности «работать быстро», чтобы добиться сначала прекращения огня, а затем полного урегулирования конфликта.

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Ранее Трамп заявлял, что во время телефонного разговора между ним и Путиным планируется также обсуждение «вопроса земли» в контексте войны в Украине, однако в его посте об итогах встречи о результатах обсуждения этой темы не говорится. Не содержится данной темы и в официальных сообщениях Кремля и Белого дома.

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В ходе состоявшегося телефонного разговора Трамп и Путин договорились о 30-дневном прекращении российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, Кремль заявил, что приказ об этом уже отдан. Однако российская сторона не согласилась на другие условия полного 30-дневного перемирия и выдвинула встречные требования. Путин считает, что заключение перемирия возможно только при прекращении мобилизации в Украине и приостановке поставок вооружения в страну.

Страны объявили о немедленном начале переговоров по мирному урегулированию конфликта, они должны начаться в одной из стран Ближнего Востока. Также Россия объявила об обмене военнопленными с Украиной в формате «175 на 175», который состоится 19 марта. В заявлении США содержится пункт о переговорах, связанных с прекращением боевых действий в акватории Черного моря.