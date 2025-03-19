Зеленский согласился на прекращение ударов по энергетическим объектам

Украина согласна на взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в своем аккаунте в социальной сети X. Он уже поручил начать работу по реализации и потенциальному расширению режима прекращения огня.

Зеленский напомнил, что Украина уже согласилась на американское предложение по безоговорочному прекращению огня на линии фронта, и подтвердил готовность сотрудничать с США ради достижения устойчивого мира и полного прекращения российского-украинского конфликта.

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Президент Украины сообщил, что в ходе разговора с Дональдом Трампом он обсудил возможность работы над мирным договором во время действия режима прекращения огня с Россией. Зеленский отметил, что в ближайшие дни состоится новая встреча между украинской и американской переговорными группами, она пройдет на территории Саудовской Аравии.

Зеленский подчеркнул, что он обсудил с президентом США возможность усиления воздушной защиты Украины, а также вопрос возвращения украинских военнопленных и вывезенных в Россию детей. Он отметил, что верит в заключение стабильного мирного соглашения уже в этом году.

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Разговор президентов Украины и США состоялся 19 марта, одной из его ключевых тем стало согласований позиций по соглашениям, которые Трамп достиг в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 марта. По его итогам Россия согласилась на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, но отвергла предложение о полном перемирии.

Путин считает прекращение огня возможным только в случае прекращения мобилизации в Украине и остановки поставок военной помощи стране от союзников. Россия и США согласились немедленно сформировать переговорные группы и начать консультации в одной из стран Ближнего Востока. Позже Трамп пообещал быструю работу ради заключения мирного соглашения.