Россия перестанет бить по энергетической инфраструктуре Украины

Владимир Путин согласился на часть предложений Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Россия согласилась на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, приказ военным уже отдан.

Россия согласится на 30-дневное перемирие, только если Украина остановит проведение мобилизации, а иностранные партнеры Киева перестанут поставлять стране вооружение. Кремль подтвердил, что 19 марта между Россией и Украиной состоится обмен военнопленными в формате «175 на 175», российская сторона передаст украинской 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем аккаунте в социальной сети X сообщила, что Россия и США приступают к немедленным переговорам о полном прекращении огня, подписании мирного соглашения по итогам российско-украинской войны и прекращении боевых действий в акватории Черного моря.

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Переговоры пройдут в одной из стран Ближнего Востока, страны также обсудят дальнейшее сотрудничество друг с другом. Белый дом отметил, что одной из тем переговоров станет контроль за распространением стратегических вооружений. Ливитт сообщает, что стороны договорились о том, что «Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль».

Российская сторона подтвердила создание экспертных групп, которые которые займутся урегулированием кризиса в двустороннем режиме. В заявлении Кремля упомянуты также будущие переговоры о налаживании взаимодействия по вопросу контроля за распространением ядерного вооружения. Россия отметила общую с США роль за обеспечение безопасности и стабильности в мире.