Психологи объяснили недоступность воспоминаний из раннего детства

Американские психологи обнаружили, что у годовалых детей при запоминании информации активизируются те же области мозга, что и у взрослых. Это позволило ученым предположить, что неспособность вспомнить раннее детство (инфантильная амнезия) связана не со «стиранием» младенческих воспоминаний, а с отсутствием возможности получить к ним доступ. На исследование обратил внимание CNN.

Исследователи показывали детям в возрасте от 4 до 24 месяцев различные изображения, при этом сканируя активность их мозга с помощью функциональной МРТ. У детей старше года при этом был активен гиппокамп — область мозга, отвечающая за эмоции и память. После этого младенцам одновременно показывали одну из знакомых картинок вместе с новой. Более старшие дети дольше задерживали взгляд на знакомом изображении, а значит, они вспоминали его, сделали вывод ученые.

Русский дворянин преобразил Флориду Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит Мир 13 минут чтения

Авторы исследования полагают, что в раннем возрасте у детей еще нет достаточного опыта, который позволяет сохранять информацию вместе с «поисковыми терминами». Скорее всего, взрослые продолжают хранить эти воспоминания, но не могут получить к ним доступ.

«Это может напомнить родителям, что младенчество — это не время безделья, и что младенцы многому учатся. Предоставление возможностей для визуального исследования может быть важным для развития навыков обучения», — заявила CNN профессор психологии Симона Гетти, не принимавшая участия в исследовании.

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно Общество 15 минут чтения

Ранее итальянские психологи выяснили, что младенцы начинают реагировать на лица еще до своего рождения. Для этого они приставляли к животу женщины фонарик с тремя светодиодами, расположенными в вершинах равностороннего треугольника. Источники света были достаточно яркими, чтобы проходить через живот и стенку матки. Младенцы чаще поворачивали голову в сторону светодиодов, расположенных в виде лица: два сверху и один снизу.



Авторы эксперимента выдвинули две гипотезы, чтобы объяснить способность грудных детей различать лица: социальную и информационную. Согласно первой версии, детям необходимо уметь сразу после рождения различать лица, чтобы получать заботу от взрослых. Вторая гипотеза гласит, что новорожденным важно обращать внимание на наиболее информативные части тела окружающих.