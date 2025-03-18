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Мир

Младенцы могут реагировать на лица до своего рождения

13:39 18.03.2025

Итальянские психологи выяснили, что нерожденные младенцы могут реагировать на световые конфигурации, имитирующие лица. Исходя из этого, ученые предположили, что уже в начале третьего триместра беременности плод может иметь примитивный механизм для обработки визуальных стимулов. На исследование обратил внимание научно-популярный канал «Наука».

Для эксперимента ученые из Университета Турина отобрали 60 женщин со сроками беременности 26, 31 и 37 недель. К животу женщины исследователи прикладывали источник света с тремя красными светодиодами, расположенными в вершинах равностороннего треугольника. Свет был достаточно ярким, чтобы просветить насквозь живот и стенку матки. Одновременно с помощью аппарата УЗИ медики наблюдали за движением головы младенца.

At First Sight: Fetal Eye Movements Reveal a Preference for Face-Like Configurations From 26 Weeks of Gestation / Developmental Science

Чтобы имитировать человеческое лицо, ученые поворачивали треугольник двумя вершинами вверх, чтобы они были похожи на два глаза и рот. Также ученые показывали детям «перевернутое лицо» — треугольник, стоящий на одной из своих сторон. Оказалось, что дети в утробе матери чаще поворачивают голову в сторону конфигурации, похожей на лицо, а на перевернутый треугольник — почти не обращают внимания.. Это позволило ученым предположить, что способность грудных детей различать лица формируется еще до рождения.

Для объяснения этого эффекта ученые выдвинули две гипотезы: социальную и информационную. Согласно первому предположению, детям сразу же после рождения необходимо поддерживать взаимодействие с другими людьми, чтобы о них заботились. По второй версии, этот механизм помогает детям обращать внимание на наиболее информативные части тела.

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Авторы исследования заявили, что им еще предстоит узнать, когда именно у детей появляется способность реагировать на лица и с созреванием каких структур мозга она связана.

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