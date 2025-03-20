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Мир

В Корее набирают популярность одинокие свадьбы

13:04 20.03.2025

Среди одиноких женщин в Южной Корее набирают популярность свадебные церемонии, не связанные со вступлением в брак с мужчиной. Одни устраивают соло-церемонии, а другие — «свадьбы» с домашними питомцами. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Канг Дасом — молодая незамужняя жительница Кореи, которая, как и многие девушки в стране, считает, что брак — это слишком тяжелое финансовое бремя. Еще пять лет назад она представляла себе, что выйдет замуж и родит детей, однако позже «столкнулась с суровой реальностью». По данным газеты, свадьба в Южной Корее обходится, в среднем, в 300 миллионов вон (200 тысяч долларов США), поэтому многие молодожены начинают супружескую жизнь с большими долгами.

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Канг мечтает стать успешной танцовщицей и считает, что «незамужняя жизнь — это самый лучший способ достичь своей цели». Недавно она надела белое платье и устроила «свадебную» фотосессию вместе со своей собакой. «Я не стану чьей-то женой или матерью. Но я обещаю стать счастливой», — сказала она.

Тенденция отказа от брака начала набирать обороты в Южной Корее еще в 2016 году, пишет SCMP. По данным издания, все больше женщин выбирают жизнь без брака, поскольку не хотят быть частью системы, в которой доминируют мужчины. Некоторые компании даже начали выплачивать сотрудницам единовременное «пособие для незамужних», чтобы уравнять их права с теми, кто получил премию в честь свадьбы. 

32-летняя Чон Чжи Хён провела церемонию «заключения брака с самой собой» в 2023 году. Она надела серый брючный костюм и пригласила в ресторан 40 гостей. «Я обещаю любить себя вечно», — заявила она на той церемонии.

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Чон утверждает, что традиционные ценности ее семьи, построенные на иерархии и почтении мужчинам, «душат» ее. По ее словам, домашние хлопоты и забота о детях по-прежнему лежит на женщинах, которые при этом работают и зарабатывают меньше мужчин. «Брак — это праздничная сделка с опциями, которые вам не нужны», — считает она.

Ранее Корейский институт народонаселения будущего сообщил, что брак и рождение детей вызывают страх и отвращение у большинства молодых жителей Южной Кореи.

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