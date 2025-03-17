Брак и рождение детей вызывают страх и отвращение у жителей Южной Кореи

Согласно исследованию Корейского института народонаселения будущего (KPPIF), несмотря на увеличение общего коэффициента рождаемости в Южной Корее в 2024 году, брак и рождение детей вызывают негативные эмоции у большинства молодых людей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Исследователи KPPIF проанализировали около 50 тысяч сообщений связанных с браком, деторождением и воспитанием детей, на платформе Blind, которые пользователи писали с декабря 2017 года по ноябрь 2024 года. Выяснилось, что в более чем 60% сообщений высказывалось негативное отношение к браку и рождению детей. Самым распространенным чувством в связи с браком была грусть (32,3%), за ней следовали страх (24,6%) и отвращение (10,2%).

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Схожая тенденция наблюдалась в сообщениях, связанных с родами. Отвращение было наиболее часто выражаемой эмоцией (23,8%). За ним следовали страх (21,3%) и грусть (15,3%). Воспитание детей также чаще всего вызывало грусть (32%).

Исследователи отметили, что постов, в которых люди писали о счастье, было значительно меньше. Так, это чувство наблюдалось у 9,3% тех, кто писал о браке, у 7,4% тех, кто писал о рождении детей, и у 13,1% тех, кто писал о воспитании детей.

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Кроме того, анализ ключевых слов показал, что в сообщениях о браке чаще всего встречалось слово «деньги». Также исследователи выяснили, что самой распространенной темой в переписках о воспитании детей стал вопрос о родительских ролях в семье.

По данным отчета Статистического управления Кореи, общий коэффициент рождаемости в 2024 году составил 0,75 — это на 0,03 больше, чем годом ранее. В связи с этим в KPPIF подчеркнули важность усилий, направленных на изменение восприятия брака и рождения детей среди молодежи.

