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Мир

Белый дом обвинил Байдена в убийстве куриц

17:51 20.03.2025

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила предыдущего президента США Джо Байдена в росте цен на яйца и их дефиците, об этом она заявила в своем аккаунте в социальной сети X. «Яичный кризис — кризис Байдена», — написала Левитт.

Представитель администрации Дональда Трампа обвинила Байдена в убийстве восьми миллионов кур прямо перед инаугурацией действующего президента страны, которая состоялась 20 января. К тексту Левитт уже доступно примечание сообщества о некорректности изложения информации. В нем говорится о том, что массовое забивание кур является в США традиционной мерой борьбы с птичьим гриппом, страна использовала ее и в ходе первого срока Трампа на посту президента. Соцсеть X принадлежит одному из ближайших сторонников Трампа Илону Маску.

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Распространение вируса птичьего гриппа в США, по данным ВОЗ, продолжается с 2022 года. Из-за этого в стране за последние три года были забиты около 162 миллионов кур. Из-за сокращения количества этих животных в США постоянно растут цены на яйца. За 2024 год они выросли на 65 процентов, а за январь 2025 года — на 15 процентов. Стоимость дюжины яиц, по данным портала Newsweek, на данный момент составляет более пяти с половиной долларов — в марте 2025 она превышала восемь долларов.

Администрация Дональда Трампа уже пыталась объявить, что именно действия команды Джо Байдена привели к росту цен на яйца и нехватке куриц в стране. Левитт уже в первые дни после инаугурации Трампа заявляла, что «администрация Байдена и министерство сельского хозяйства руководили массовым убийством 100 миллионов кур» и отмечала, что эти действия напрямую привели к дефициту.

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CBS News отмечает, что этих же мер придерживалась и администрация Трампа во время его первого срока в Белом доме. Альтернативным методом могла бы стать вакцинация кур, но она запрещена в США, поскольку это может негативно повлиять на экспорт кур из страны в государства, которые не разрешают вакцинацию птиц. При этом, как сообщал The Washington Post, в ходе попыток Белого дома сократить государственные расходы министерство сельского хозяйства США случайно сократило нескольких экспертов, которые занимались борьбой с птичьим гриппом.

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