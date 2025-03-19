Застрявшие в космосе астронавты вернулись на Землю спустя девять месяцев

У берегов Флориды приземлилась капсула корабля SpaceX Dragon с астронавтами NASA, которые должны были улететь с Международной космической станции еще в сентябре, но не смогли из-за проблем со спускаемым аппаратом. Всего в капсуле на Землю вернулись четыре человека, американцы Суни Уильямс, Буч Уилмор и Николас Хейг, а также космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, сообщила The Guardian.

Уильямс и Уилмор прибыли на МСК в июне прошлого года, намереваясь пробыть в космосе около недели для оценки стыковочных и эксплуатационных возможностей первого корабля компании Boeing, Starliner.

Корабль успешно стартовал и пристыковался к МКС, но «ряд технических проблем и опасения по поводу безопасности» заставили NASA и Boeing отправить спускаемый аппарат обратно на Землю пустым, пишет The Guardian. Миссию Уильямс и Уилмора продлили, сделав членами экипажа космической станции — вместо двух других астронавтов, которые остались на Земле и были переведены в состав будущих миссий.

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18 марта капсула SpaceX Dragon упала в Мексиканский залив у побережья Таллахасси, спуск длился 17 часов. Океан был «спокойным, похожим на стекло», рассказали журналистам в NASA.

«Мы будем скучать по вам, но счастливого пути домой», — сказала экипажу капсулы оставшаяся на борту ИКС астронавт Энн Макклейн во время прямой трансляции, организованной американским космическим агентством.

Вернувшийся на Землю член экипажа МКС Хейг заявил, что после приземления «увидел капсулу, полную ухмылок от уха до уха». Хейг прилетел на космическую станцию вместе с Горбуновым в сентябре. Встретившая спускаемую капсулу спасательная команда положила всех троих американских астронавтов и российского космонавта на носилки и отправила на медицинское обследование, пишет The Guardian.

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Уильямс после этого полета стал американским астронавтом со вторым по продолжительности сроком пребывания в космосе — 608 дней за три посещения МКС, начиная с 2006 года. Дольше Уильямса на орбите провела только первая женщина-командир экипажа МКС Пегги Уитсон — 675 дней за четыре космических полета.

История с застрявшими на орбите Уильямс и Уилмором стала «чем-то вроде политического футбола», пишет The Guardian. Основатель компании SpaceX Илон Маск утверждал, что астронавтов «бросила» администрация президента Джо Байдена, а Дональд Трамп пытался представить запланированный с августа полет как специальную спасательную операцию по приказу Белого дома, пишет газета.