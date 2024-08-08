Застрявшим в космосе американцам пообещали возвращение на Землю в 2025 году

Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, вынужденные третий месяц жить на Международной космической станции (МКС), могут вернуться на Землю в 2025 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей NASA.

Уилмор и Уильямс отправились в космос 5 июня и должны были провести там не больше восьми дней. Они стали первыми людьми, которые полетели на МКС на борту космического корабля Starliner производства компании Boeing. В последнее время компанию активно критикуют из-за сомнений в безопасности ее самолетов. Во время миссии Starliner дал сбой и сейчас не в состоянии отправить астронавтов обратно на Землю.

Уилмор и Уильямс могут вернуться на Землю на корабле Crew Dragon, принадлежащем компании Илона Маска SpaceX. Планируется, что астронавты отправятся домой в феврале 2025 года, то есть спустя девять месяцев с начала их миссии на Starliner. Американское космическое агентство сейчас обсуждает подобные планы со SpaceX, пишет Reuters.

Представитель Boeing заявил, что компания готова настроить Starliner на беспилотное возвращение на Землю, если NASA все же не позволит своим астронавтом воспользоваться этим космическим кораблем. Как отмечает Reuters, такое решение станет серьезным ударом для компании, которая пытается навязать конкуренцию SpaceX.

На этой неделе NASA провела заседание по поводу того, готов ли Starliner отправить Уилмор и Уильямс на Землю. Boeing предоставила данные о наземных испытаниях Starliner, которые их инженеры проводили все то время, что астронавты находятся в космосе. Эти данные не понравились должностным лицам NASA, и они высказали свои опасения по поводу состояния космического корабля. Окончательного решения об использовании Starliner или Crew Dragon еще не принято.

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Тем временем NASA отложило запуск миссии SpaceX с космонавтами, которая была запланирован на 18 августа. Теперь запуск Crew-9 произойдет только после 24 сентября. В миссии должен участвовать российский космонавт Александр Горбунов.

Это время NASA собирается посвятить еще более пристальному изучению проблем со Starliner. Неполадки с кораблем начались через несколько часов после старта 5 июня: тогда образовались две утечки гелия. При подлете к МКС ситуация ухудшилась: у корабля отключились сразу пять двигателей. Позже удалось восстановить работу четырех из них.

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