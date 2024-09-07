Космический корабль вернулся на Землю без астронавтов

Космический корабль Starliner производства компании Boeing вернулся на Землю, однако американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которых он должен был доставить, остались на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, полет длился шесть часов. Пустой корабль двигался в автономном режиме после отстыковки от орбитальной лаборатории. После входа в атмосферу Земли корабль выпустил парашюты и приземлился на космическом полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

При этом агентство NASA посчитало небезопасным отправлять астронавтов на этом же корабле, потому они остались на МКС. Уилмор и Уильямс смогут вернуться на Землю не раньше февраля 2025 года на корабле SpaceX Crew Dragon.

Астронавты отправились в космос 5 июня этого года с мыса Канаверал во Флориде и должны были провести там не более восьми дней. Однако после запуска на корабле возникли технические проблемы: у него отказали несколько двигателей, а также произошла утечка гелия.

Читать еще Мой муж умер во время свадебного путешествия Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме

«Я чрезвычайно горжусь работой, которую наша команда проделала в ходе всех летных испытаний, и мы рады благополучному возвращению Starliner. Несмотря на то, что космический корабль пришлось возвращать без экипажа, NASA и Boeing узнали невероятно много нового о Starliner в самых экстремальных условиях», — заявил Кен Бауэрсокс, помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

В пресс-службе NASA добавили, что это был первый полет астронавтов на борту Starliner и третий орбитальный полет космического корабля. Теперь Starliner отправится в Космический центр имени Кеннеди НАСА во Флориде для проверки и прохождения технического обслуживания.

Как пишет Би-би-си, технические неполадки на корабле стали ударом для Boeing. В то же время в NASA подчеркнули приверженность аппаратам компании наряду с космическими кораблями SpaceX.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.