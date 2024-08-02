Два американца застряли в космосе

Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс уже более 50 дней вынуждены жить на Международной космической станции (МКС). Они стали первыми астронавтами на борту космического корабля Starliner, который создала корпорация Boeing, которую сейчас критикуют из-за скандала с безопасностью самолетов. Миссия сильно затянулась — изначально планировалось, что астронавты проведут в космосе примерно неделю, а затем вернутся на Землю. Но Starliner от Boeing сломался, и теперь они застряли на МКС на неопределенный срок. «Холод» рассказывает о миссии Boeing Crew Flight Test, исход которой теперь зависит от испытаний на Земле.

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Уилмор и Уильямс отправились космос 5 июня. Первый пилотируемый запуск Starliner проходил с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Сам старт удалось осуществить только с третьей попытки — две предыдущие отменялись по техническим причинам: сначала у Starliner не работал кислородный клапан, а в следующий раз неисправность нашли у наземного оборудования.

Проблемы со Starliner возникали на протяжении всех лет подготовки корабля. Во время первой попытки пуска в мае диспетчеры обнаружили утечку гелия в одном из двигателей. Инженеры не стали ее устранять, так как не увидели в ней особой угрозы. Однако через несколько часов после старта на корабле образовались еще две утечки. NASA и Boeing уверяли, что они не опасны: гелий не горюч и не токсичен, его используют для транспортировки топлива в двигательной системе корабля.

Серьезные проблемы начались при подлете к МКС, когда у Starliner внезапно отключились сразу пять двигателей, которые помогают кораблю маневрировать на орбите. Из-за неполадок Уилмору пришлось запустить четыре двигателя вручную, параллельно техники на Земле пытались исправить проблему с автоматическим запуском. В итоге им удалось восстановить работу четырех двигателей, и Starliner смог пристыковаться к МКС, но именно из-за этих проблем астронавты не могут вернуться на Землю.

В NASA не до конца понимают, откуда взялась проблема с двигателями. Менеджер программы коммерческих полетов NASA Стив Стич уверен, что отказ двигателей не связан с утечкой гелия. Марк Наппи, курирующий программу Starliner в Boeing, не придал большого значения неисправностям. Он назвал утечки гелия и отказы двигателей «довольно мелкими проблемами», хотя похожие неполадки были зафиксированы и в предыдущем тесте Starliner в 2022 году.

Эксперименты над телом

Разбор неполадок и попытка их устранения командами Boeing и NASA на Земле остаются причиной, по которой Уильямс и Уилмор не могут вернуться домой. Сами же астронавты пытаются проводить время с пользой: работают с другими космонавтами — вместе с ними на МКС находятся еще четыре американца и три россиянина, — а также принимают участие в исследованиях.

«Мы здесь очень заняты, полностью интегрированы в команду. Это похоже на возвращение домой. Приятно парить в невесомости и работать здесь вместе с командой Международной космической станции. Так что да, здорово быть здесь наверху», — сказала Уильямс во время брифинга с журналистами.

На Уилмора свалилась более бытовая работа: он ремонтирует морозильники и обслуживает водяные насосы на станции. Уилмор — мастер на все руки, ему доводилось строить сараи и столы в церкви, где он старейшина, так что ему поручили починку вещей и на МКС. Вместе с Уильямс они провели инвентаризацию запасов продовольствия на станции и починили насос системы обработки мочи. Туалет на борту МКС обеспечивает экипаж питьем, поскольку моча перерабатывается в воду.

Барри Уилмор и Сунита Уильямс внутри макета тренажера Boeing. Фото: Robert Markowitz / NASA

Оба астронавта также участвуют в экспериментах над своими телами. Например, они сканируют свои вены с помощью специального ультразвукового аппарата. Полученные сведения анализируются и помогают дополнить данные о влиянии космоса на человека. Уильямс также изучает способы выращивания растений в условиях отсутствия гравитации. Однако есть и минусы — наличие двух лишних астронавтов сказывается на местных запасах еды, а системы станции нагружаются сильнее, чем прогнозировалось.

Отсутствие точной даты возвращения астронавтов не пугает. Уилмор даже похвалил Starliner, назвав полет на нем «впечатляющим». К тому же астронавты остаются на связи со своими семьями, что облегчает ожидание.

«Это прекрасное место для жизни, прекрасное место для работы», — делится Уилмор своими впечатлениями о жизни на МКС.

Уилмору 61 год, на Земле его ждут жена и две дочери. До того, как стать астронавтом, капитан Уилмор служил в ВМС и пилотировал истребители. Уильямс — тоже отставной капитан ВМС, она была пилотом вертолета. Ей 58 лет, она замужем. До полета на Starliner Уильямс и Уилмор провели порядка 500 дней в космосе на двоих.

Миссия Starliner

Изначально полет Уильямс и Уилмора должен был проверить, как поведет себя корабль в чрезвычайных ситуациях с экипажем. В будущем NASA планирует пустить в Starliner четырех астронавтов и отправить их на МКС на полгода. Перед этим экипаж корабля должен убедиться, что капсула сгодится в качестве убежища в случае проблем на МКС.

И подобный случай представился — в июне космонавтам пришлось готовиться к экстренной эвакуации с МКС из-за обломков спутника, который развалился неподалеку от станции. Уильямс и Уилмор укрылись в Starliner и даже начали готовиться к отстыковке. Такой сценарий предусмотрен на случай, если обломки спутника врежутся в станцию. В итоге все обошлось, а экипаж вернулся на МКС и продолжил спать.

Сейчас техники проводят тестовые испытания двигателей Starliner на Земле, в Нью-Мексико. Инженеры приблизились к пониманию первопричины проблемы: накопление тепла внутри двигателей приводит к вздутию тефлоновых уплотнений, что мешает потоку топлива. Boeing и NASA даже планируют запретить астронавтам вручную управлять Starliner, поскольку некоторые ручные маневры увеличивают нагрузку на двигатели.

Программа Starliner разрабатывается с 2014 года, и за это время корабль не совершил ни одного полностью беспроблемного полета. Первый пуск состоялся в 2019 году, но его несколько раз переносили из-за неполадок с воздуховодом ракеты. Корабль не смог по плану состыковаться с МКС, но зато вернулся на Землю. Второй пуск, в 2022 году, тоже откладывался несколько раз, но в итоге прошел успешнее первого: Starliner смог и пристыковаться к МКС, и вернуться на Землю. Единственная проблема, которая тогда случилась, — поломка двух двигателей.

NASA надеется на Starliner и хочет сертифицировать Boeing в качестве второго коммерческого оператора США для доставки экипажей на МКС. В настоящий момент монополистом на этом рынке выступает SpaceX Илона Маска. При этом компания Маска получила почти в два раза меньше денег от NASA: 2,6 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов, выделенных для Boeing.

Если Starliner успешно пройдет испытания, это даст возможность США отказаться от сотрудничества с Россией, на которую NASA полагалась почти 10 лет, а также лишит монополии SpaceX.

Что же касается Уильямс и Уилмора, то в NASA до сих пор не знают, когда смогут отправить их домой. Но, скорее всего, они останутся на МКС как минимум до середины августа, когда SpaceX Crew-9 доставит на орбиту четырех новых астронавтов. NASA уверяет, что Starliner готов к полету на Землю, но решение о возвращении экипажа все еще не принято.

«Я не жалуюсь, что мы здесь еще на пару недель», — говорит Уильямс.

Уильямс и Уилмор не первые американские астронавты, застрявшие в космосе. Миссия астронавта Фрэнка Рубио и космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина затянулась на 371 день — это рекорд среди участников программы МКС, который еще никто не побил. Рубио и его двоих коллег из России изначально отправляли в космос на полгода. Но на космическом корабле «Союз», который должен был забрать космонавтов с МКС, произошла крупная утечка охлаждающей жидкости. В итоге Рубио два месяца ждал исправный космический корабль на замену «Союза», а после этого его экспедицию решили продлить.