СМИ: страны ЕС будут участвовать в переговорах по Украине

США сообщили странам Европы, что Европейский союз обязательно будет участвовать в заключении мирного соглашения по итогам войны России и Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию от источников. Этого может потребовать и Россия.

Со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио журналисты утверждают, что консультации со странами Европы неизбежны из-за введенных против России санкций. Агентство отмечает, что российская сторона хочет сделать их ослабление частью будущего мирного соглашения.

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По информации Bloomberg, американская сторона заявила европейским странам, что текущие переговоры о перемирии, который президент США Дональд Трамп ведет с Владимиром Путиным, лишь первый этап урегулирования. На втором ожидается обсуждение потенциальных гарантий безопасности для Украины. Эта совместная работа, как отмечают источники журналистов, может снять часть опасений, что США пытаются заключить сделку без участия своих многолетних союзников из Европы.

При этом Белый дом, как утверждает Bloomberg, уже заверил европейские страны, что все введенные против России санкции останутся в силе до окончательного урегулирования конфликта. В случае отказа Кремля от сотрудничества, они могут быть усилены.

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18 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным — политики договорились о 30-дневном отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры в Украине. Россия не приняла американское предложение об объявлении полного перемирия и выдвинула встречные условия. Украина, по мнению Кремля, должна прекратить проведение мобилизации, а союзники Киева — прекратить поставки оружия.

Также США и Россия договорились о создании переговорных групп, которые немедленно начнут консультации в одной из стран Ближнего Востока. В пресс-релизах, опубликованных Кремлем и Белым домом, не сообщается об участии в переговорах стран ЕС или Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обеспечить взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам, но пообещал ответ в случае нарушения условий перемирия со стороны России.