Польша подготовится к минированию границы с Россией и Беларусью

Власти Польши планируют потратить около двух с половиной миллиардов долларов на укрепление границы с Россией и Беларусью в рамках четырехлетней программы «Восточный щит». Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «Восточный щит» — программа национального сдерживания и обороны — является «крупнейшей операцией по усилению восточного фланга НАТО с 1945 года».

Глава ведомства подчеркнул, что в задачи программы входит ограничение передвижений армии противника, облегчение передвижения собственных войск, а также защита мирного населения.

Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках проекта будут построены «укрепления, различные типы заграждений, а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на любой высоте». Кроме того, военные подготовят местность для создания минных полей.

При этом, как заявил начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула, размещение самих мин произойдет только тогда, когда Польша будет «уверена в неизбежности войны». Он добавил, что логистические узлы и огневые позиции для некоторых систем поражения будут растянуты на 100 километров от польской границы.

Заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил: «Нам предстоит обеспечить безопасность около 700 километров границы, в том числе 400 километров с Беларусью». По его словам, создание непрерывной линии обороны потребует сотрудничества со странами Балтии.

«Мы хотим создать непрерывную линию обороны с Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы она была четкой…, чтобы мы использовали одни и те же системы, чтобы мы могли облегчить приобретение технологий, будь то цифровые системы или системы радиоэлектронной борьбы», — добавил Томчик.

Проект будет финансироваться из государственного бюджета и европейских фондов. Как утверждает Томчик, «обеспечение безопасности военных восточных и северных границ также означает безопасность всей границы ЕС и НАТО».

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