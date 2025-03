Пэрис Хилтон запускает тру-крайм подкаст

Американская актриса, певица и телеведущая Пэрис Хилтон собирается запустить тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи» — о том, как сыщики-любители из тиктока нашли убийцу девушки, которого не смогла отыскать полиция. О будущей премьере сообщило издание Deadline, на публикацию обратила внимание «Афиша Дейли».

19-летняя Дейзи Де Ла О, жившая в городе Комптоне, была убита возле своей квартиры в 2021 году. Ведущей подкаста выступит журналистка Дженн Суонн, которая написала об этом преступлении книгу. Суонн расскажет, как друзья и семья погибшей девушки искали виновника преступления, как их усилия помогли вычислить убийцу и объявить его в международный розыск.

Авторы подкаста собираются рассказать, как началось полицейское расследование и что в нем пошло не так, и как дело о смерти Де ла О стало вирусным в тиктоке.

«После того как я наткнулась на тиктоки о Дейзи, я не могла перестать о них думать. Мне сразу захотелось узнать больше о том, кем она была, как сообщество сплотилось вокруг нее и что заставило их взять правосудие в свои руки», — рассказала журналистам Суонн. По ее словам, критикуемые многими социальные медиа-платформы вроде TikTok могут становиться спасательным кругом для друзей и семей жертв преступлений.

По словам Хилтон, у нее «сжалось сердце от того, что пришлось пережить Дейзи Де Ла О». «Голоса женщин слишком часто остаются неуслышанными, и я продолжаю выступать за мир, в котором история каждой женщины имеет значение», — заявила актриса.

Сериал стартует 26 марта, аудио-трейлер выложен на сервисе iHeartPodcasts.

«Моя подруга Дейзи» станет первым опытом Хилтон в жанре тру-крайм после запуска проекта актрисы 11:11 Media в 2021 году, сообщило Deadline. У подкаста запланировано десять серий, кроме iHeartPodcasts он будет доступен на сервисе London Audio, принадлежащем 11:11.

Продюсерами сериала кроме Хилтон выступили ее партнер по проекту 11:11 Брюс Герш, Суонн, а также Брюс Робертсон и Джоанна Студебекер из London Audio, Джонатан Хирш из Sony Music Entertainment, Даниэль Ромо и Эми Шугарман из iHeartPodcasts.

Ранее Хилтон выпусказала подкасты I Am Paris, Trapped In Treatment и The History of the World’s Greatest Nightclubs.