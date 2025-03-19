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Политика

Названа дата нового раунда переговоров России и США

09:05 19.03.2025

Москва и Вашингтон 23 марта обсудят детали договоренностей, которые удалось достигнуть в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча пройдет в Джидде в Саудовской Аравии, заявил в эфире Fox News спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

По его словам, соглашение о прекращении огня затрагивает удары по всей инфраструктуре, а не только по энергетическому сектору. Вторым ключевым моментом, по которому удалось договориться, Уиткофф назвал прекращение огня в акватории Черного моря.

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«До недавнего времени у нас не было согласия по этим вопросам. Сегодня мы его достигли, и, думаю, от этого момента до полного прекращения огня осталось относительно немного», — сказал он, подчеркнув, что контакты России и США по  приносят «позитивные результаты».

«Два великих лидера объединились ради блага человечества. И, честно говоря, для меня было привилегией и честью сидеть там и слушать этот разговор», — добавил спецпосланник президента США, комментируя телефонный разговор Путина и Трампа. 

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Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. После этого прокремлевские СМИ сообщили, что Путин назвал прекращение поставок оружия и разведданных ключевым условием недопущения эскалации конфликта в Украине. Однако затем Трамп опроверг это заявление, отметив, что во время прошедшего телефонного разговора вопрос о прекращении военной помощи Украине не обсуждался. 

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он также добавил, что Москва и Вашингтон могут наладить экономическое взаимодействие после завершения войны в Украине.

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