EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Футбольный клуб устроил минуту молчания в память о живом спортсмене

13:04 18.03.2025

Болгарский футбольный клуб «Арда» из города Кырджали сообщил о смерти своего бывшего игрока, 78-летнего Петко Ганчева, и почтил его память минутой молчания. Однако вскоре выяснилось, что информация о его смерти недостоверная. Об этом сообщает Би-би-си и Talk Sport.

Инцидент произошел на матче с клубом «Левски» в столице Болгарии Софии. Обе команды играют в высшем дивизионе. Перед началом игры игроки собрались в центре поля на минуту молчания. Однако еще до окончания матча «Арда» опубликовала сообщение с извинениями.

Сестры из рыжего дома
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
Криминал13 минут чтения

«Руководство ПФК «Арда» хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку «Арды» Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет здоровья и успехов “Арды”», — говорилось в посте клуба.

Talk Sport отмечает, что новость о смерти мужа «едва не довела его супругу до сердечного приступа». Ганчев рассказал, что он никогда не пропускал трансляции игр своего клуба. В тот день он возвращался домой и опоздал к началу матча примерно на 10 минут. 

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
Мир8 минут чтения

«Когда я ехал домой, мой телефон начал часто звонить, но я был за рулем и решил не отвечать. Я вошел в сад, и моя жена встретила меня со слезами на глазах. Она сказала: “Петко, Петко, по телевизору сообщили, что ты умер!” Я не мог понять, что она говорит и что произошло», — рассказал Ганчев.

Ранее стало известно, что суд в Мадриде признал виновным в сексуализированном насилии Луиса Рубиалеса, который во время церемонии награждения на чемпионате мира в 2023 году поцеловал в губы полузащитницу Дженнифер Эрмосо. Его оштрафовали на 10 тысяч евро и запретили приближаться к девушке в течение года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
Мир
Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии
После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников
8 минут чтения
А был ли котел, помогла ли труба
Политика
А был ли котел, помогла ли труба
И передает ли Путин «сигналы», переодевшись в форму охранника?
5 минут чтения
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Общество
Я купила дом в Португалии и очень довольна
Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой
15 минут чтения
«Я — большой извращенец»
Криминал
«Я — большой извращенец»
Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались
14 минут чтения
Месяц без трусов 
Общество
Месяц без трусов 
Я не выходила из палаты, взвешивала свою мочу, не могла есть без слез из-за боли и похудела на 15 килограммов. Все из-за пересадки костного мозга
22 минуты чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования