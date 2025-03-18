Футбольный клуб устроил минуту молчания в память о живом спортсмене

Болгарский футбольный клуб «Арда» из города Кырджали сообщил о смерти своего бывшего игрока, 78-летнего Петко Ганчева, и почтил его память минутой молчания. Однако вскоре выяснилось, что информация о его смерти недостоверная. Об этом сообщает Би-би-си и Talk Sport.

Инцидент произошел на матче с клубом «Левски» в столице Болгарии Софии. Обе команды играют в высшем дивизионе. Перед началом игры игроки собрались в центре поля на минуту молчания. Однако еще до окончания матча «Арда» опубликовала сообщение с извинениями.

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«Руководство ПФК «Арда» хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку «Арды» Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет здоровья и успехов “Арды”», — говорилось в посте клуба.

Talk Sport отмечает, что новость о смерти мужа «едва не довела его супругу до сердечного приступа». Ганчев рассказал, что он никогда не пропускал трансляции игр своего клуба. В тот день он возвращался домой и опоздал к началу матча примерно на 10 минут.

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«Когда я ехал домой, мой телефон начал часто звонить, но я был за рулем и решил не отвечать. Я вошел в сад, и моя жена встретила меня со слезами на глазах. Она сказала: “Петко, Петко, по телевизору сообщили, что ты умер!” Я не мог понять, что она говорит и что произошло», — рассказал Ганчев.

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