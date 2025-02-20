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Общество

Поцеловавшего спортсменку экс-главу федерации футбола оштрафовали

17:51 20.02.2025

Суд в Мадриде признал виновным в сексуализированном насилии бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы полузащитницу Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира 2023 года. Суд приговорил Рубиалеса к штрафу 10 тысяч евро и запретил приближаться к спортсменке в течение года, сообщает газета The Guardian.

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«Я почувствовала, что меня не уважают. Один из самых счастливых дней в моей жизни был омрачен, и я думаю, для меня очень важно сказать, что я никогда не стремилась, а тем более не ожидала, что это произойдет», — рассказала спортсменка в суде. Рубиалес признал, что «совершил ошибку», празднуя победу «как еще один член команды», а не чиновник, но утверждал, что спортсменка согласилась на поцелуй..

В 2023 году испанская женская сборная впервые выиграла Чемпионат мира по футболу, который проходил в Австралии и Новой Зеландии. Во время церемонии награждения Рубиалес долго обнимал полузащитницу Дженнифер Эрмосо, а потом сжал ее голову обеими руками и поцеловал в губы. После этого, когда Эрмосо пошла к своей команде, он похлопал ее по спине. Потом Рубиалес пришел в раздевалку к чемпионкам, сказал, что подарит им билеты на Ибицу, и добавил, что сыграет на испанском острове свадьбу с Эрмосо.

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После церемонии Дженнифер Эрмосо запустила прямой эфир из раздевалки и рассказала, что ей не понравилась ситуация с поцелуем, но она ничего не могла сделать в тот момент. По словам Рубиалеса, он сначала предложил спортсменке «чмокнуться», но она эту версию отрицает.

После начавшегося скандала Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента испанской футбольной федерации. Также FIFA запретила Рубиалесу до конца 2026 года заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на национальном и международном уровнях. 

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