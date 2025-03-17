Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии

Уже более четырех месяцев по всей Сербии проходят масштабные протесты против властей и коррупции. Все началось после трагедии в городе Нови-Сад: 1 ноября на недавно реконструированном железнодорожном вокзале обрушился навес, погибли 15 человек. Местные жители и активисты связали произошедшее с коррупцией и потребовали от властей прозрачного расследования и отставок. 15 марта в Белграде прошла самая крупная протестная акция, в которой приняли участие более ста тысяч человек. Активисты обвинили МВД в использовании звуковых пушек. «Холод» рассказывает и показывает, как проходят крупнейшие за последние 25 лет протесты в Сербии.

Обрушившийся навес, ноябрь 2024 года. Фото: Serbian Interior Ministry / Anadolu / Reuters A rescue team inspects the area where a part of a roof of a railway station collapsed in Novi Sad, Serbia November 2, 2024. REUTERS / Marko Djurica

15 марта, через четыре с половиной месяца после трагедии в Нови-Саде, в Белграде состоялась акция протеста.

Белград, ночь с 14 на 15 марта 2025 года. Фото: Antonio Bronic / Reuters

По оценке сербской организации «Архив публичных собраний», в акции могли принять участие более 300 тысяч человек. Оценка местного МВД была более скромной, но все равно насчитывающей 107 тысяч участников.

Белград, ночь с 14 на 15 марта 2025 года. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Один из участников протестов, фотограф Воин Ивков в разговоре с «Холодом» так описал свои эмоции: «Я стал свидетелем части сербской истории. Ничего подобного не происходило в истории не только Сербии, но и Балкан в целом. И я не знаю, что произойдет после этого. Это странный день со смешанными чувствами: эйфории, счастья, грусти, но еще и разочарования, потому что мы позволили этому случиться. Ощущение, что мы позволили ему [президенту Александру Вучичу] править эти 13 лет. И все в ярости».

Во время акции в толпу въехал мужчина на автомобиле. Пострадали три человека. Водитель оказал сопротивление при задержании. Также известно о мужчине, который якобы угрожал взорвать резиденцию президента Сербии Александра Вучича.

Протестующие у здания парламента. Белград, 15 марта 2025 года. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

В результате протестов пострадали 56 человек, сообщал Вучич. 22 человека были задержаны. Сам Вучич говорит, что не собирается уходить в отставку «под давлением улицы».

Оппозиция обвинила силовиков в использовании звукового оружия для подавления протестов: на видео с акции видно, как протестующие резко разбегаются в стороны.

Силовики на улицах Белграда, 15 марта 2025 года. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербское МВД отрицает использование звуковых пушек, а Вучич заявил, что эти обвинения — ложь и обман. Он призвал привлечь к ответственности тех, кто «распространил дезинформацию» об использовании звукового оружия. Сербия даже заявила о готовности подключить к расследованию экспертов из ФБР США и ФСБ России.

Сначала основными требованиями протестующих была отставка мэра Нови-Сада Милана Джурича и премьер-министра страны Милоша Вучевича, арест ответственных за реконструкцию вокзала и раскрытие подробностей контракта на ремонт вокзала, который сербские власти заключили с китайскими компаниями.

Протестующие в Белграде, 15 марта 2025 года. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

После нескольких месяцев протестов Вучевич объявил об уходе в отставку, свой пост покинул и мэр Нови-Сада Джурич. Однако протестующих это не удовлетворило — теперь они требуют отставки правительства и признания личной ответственности за инцидент от президента страны Александра Вучича.

В начале декабря Вучич пообещал выполнить требования протестующих. Тогда он говорил, что всех арестованных протестующих выпустят на волю, а те, кого осудят, будут помилованы. Также он поручился, что публично расскажет о ходе расследования трагедии в Нови-Саде — после этого часть документов действительно опубликовали на сайте правительства, а Вучич заявил, что все требования протестующих выполнены. Протестующие же настаивали, что был опубликован далеко не весь массив документов, касающихся расследования.

Митинги, блокада и забастовки

Ивана Спасич, профессор социологии Белградского университета, исследовавшая гражданское общество Сербии и ныне участвующая в протестах, рассказала «Холоду», что отличительной чертой нынешних протестов стала их продолжительность — протесты происходили и раньше, но все они быстро сходили на нет.

Беспрецедентность нынешних акций подтверждают данные Архива публичных собраний. Состоялось уже более 50 митингов, а число населенных пунктов, в которых прошла хотя бы одна демонстрация, к 2 февраля достигло 240. В начале февраля активисты даже разработали интерактивную карту, на которую нанесены все планирующиеся и проходящие акции. В фильтрах можно выбрать дату, город и тип акции — блокада, митинг, забастовка и так далее.

Студенты протестуют перед штаб-квартирой радиостанции Radio Belgrade, которой управляет государство. 13 февраля 2025 года. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Спасич рассказала, что изначально инициаторами митингов были студенты, но со временем к ним присоединились и другие группы, «каждая по-своему, в том числе со своими поводами для недовольства, но никогда не перебивая центральные четыре требования». Профессора, по словам Спасич, участвовали в акциях вместе со студентами с самого начала, а позже присоединились учителя школ, старшеклассники, фермеры, группы рабочих, члены профсоюзов в больших индустриях — например, на электростанциях.

Демонстранты блокируют мост Газела в Белграде, 9 февраля 2025 года. Фото: Igor Pavicevic / Reuters

Многие протестные акции называются «блокадами» — это такой вид протеста, когда перекрывается доступ к важным объектам, будь то главный перекресток города, университет или мост. По хэштегу #studentiublokadi («студенты в блокаде») в инстаграме находится более 10 тысяч публикаций.

Любица, студентка юридического факультета в Нови-Саде, рассказала «Холоду» о том, как устроены эти «блокады» университетов. Ее факультет сейчас полностью заблокирован, так же, как и многие другие в Нови-Саде. Пары и экзамены отменены. Некоторые студенты спят на территории факультета, у них есть еда, напитки, они обустроили спальные места. Никто не может заходить на территорию, кроме самих студентов юридического факультета, у которых должен быть при себе студенческий билет. Доступ запрещен даже профессорам.

Протестующий бросает файер во время акции протеста перед зданием мэрии Нови-Сада, 5 ноября 2024 года. Фото: Marko Djurica / Reuters

В протесты, как говорят участники, нередко вмешиваются провокаторы со стороны властей — в том числе провокаторами могли быть люди в капюшонах, атаковавшие здание мэрии 5 ноября. Также случались нападения на протестующих и журналистов. Например, в конце ноября был атакован журналист телеканала N1. В январе в Нови-Саде было совершено нападение на студентов, и в этом случае связь провокаторов с партией власти подтверждена — это стало одной из причин ухода в отставку премьер-министра Вучевича.

Однако в атаке на здание мэрии (некоторые бросали дымовые шашки, камни и взрывные устройства) участвовали не только провокаторы, писало издание Danas. Некоторые граждане «присоединились к насильственным действиям, явно полагая, что это единственный способ добиться перемен», говорилось в материале.

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