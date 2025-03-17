Китайские власти захотели победить кризис построением общества потребления

Коммунистическая партия Китая собирается стимулировать у жителей страны тягу к потреблению товаров и услуг, сообщило South China Morning Post со ссылкой на правительственный проект стратегии развития экономики. Компартия впервые со времени реформ 1970-х годов старается повлиять на расходы населения, обратили внимание опрошенные изданием эксперты.

Компартия пытается справиться с затянувшимся кризисом на рынке недвижимости, нехваткой дешевых детсадов и другими острыми проблемами, пишет South China Morning Post. Заявленная задача — ориентировать экономику КНР на внутреннее потребление, в том числе за счет роста доходов жителей страны в условиях торговой войны с США и сокращающегося экспорта.

«Это самая всеобъемлющая директива по стимулированию потребления со времен китайских реформ и начала времен открытости. Она беспрецедентна, поскольку охватывает все, что может повлиять на расходы», — объяснил профессор экономики Фуданьского университета в Шанхае Ши Лэй.

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Согласно проекту стратегии, власти Китая собираются способствовать «разумному росту» доходов работников путем повышения занятости, увеличения минимальной заработной платы и усиления контроля за соблюдением системы оплачиваемых ежегодных отпусков.

План включает меры по стабилизации фондового рынка, а также, например, стимулирование создания онлайн-игр и анимационных фильмов, развитие киберспорта. Одновременно власти КНР собираются пресекать «неразумные методы ведения бизнеса». Неразумной названа агрессивная стратегия ценообразования, широко используемая на китайских маркетплейсах в режиме реального времени, пишет South China Morning Post.

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С начала года по начало марта розничные продажи в Китае выросли на 4%, сообщило издание со ссылкой на Национальное бюро статистики. Это выше роста на 3,7%, который был зафиксирован в декабре, но ниже 4,5%, которые прогнозировал китайский поставщик финансовых данных Wind. Этот показатель является главным индикатором национального потребления, уточнили журналисты.

«Национальная экономика взяла уверенный старт с новым позитивным импульсом развития», — сообщило бюро статистики. Однако это скромное увеличение продолжает оказывать давление на власти страны, поскольку Китай стремится достичь амбициозного годового показателя экономического роста «около 5%», сообщило South China Morning Post.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на товары из Китая с 10% до 20%. Свое решение Трамп объяснил «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, в Соединенные Штаты».