Трамп официально начал торговую войну с тремя странами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что со вторника, 4 марта, вступят в силу пошлины для крупнейших партнеров США — Канады и Мексики, без исключения и каких-либо отсрочек, пишет Bloomberg.

«Не осталось места ни для Мексики, ни для Канады. Все готово. Они [пошлины] вступят в силу завтра», — цитирует агентство Трампа, который отвечал на вопрос журналистов о возможной отсрочке введения пошлин.

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Позже на сайте Белого дома был опубликован указ Трампа об увеличении пошлин на товары из Китая с 10 до 20%. Такое решение американский президент объяснил «неспособностью правительства Китайской Народной республики принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в Соединенные Штаты». В документе говорится, что это представляет «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике» США.

South China Morning Post (SCMP) пишет, что Китай «нанес ответный удар» и ввел дополнительные тарифы в размере 10-15% на сельскохозяйственную продукцию из США. Согласно заявлению правительства, пошлины в размере 15% вводятся на пшеницу, кукурузу и хлопок. Пошлины в размере 10% будут будут действовать на импорт соевых бобов, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов.

Кроме этого Китай подал еще один иск в суд в рамках механизма разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО). Свою первую жалобу в ВТО Китай подал еще в феврале, когда Трамп ввел пошлины в размере 10% на всю китайскую продукцию.

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«Односторонние налоговые меры Соединенных Штатов серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Соединенными Штатами», — говорится в иске.

Также Китай внес 15 компаний из США в перечень экспортного контроля «для защиты безопасности и интересов страны», а еще внес 10 компаний из США — в перечень «ненадежных организаций».