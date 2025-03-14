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Интернет и мемы

В наушниках Apple может появиться функция синхронного перевода

09:07 14.03.2025

Компания Apple планирует внедрить в свои наушники AirPods функцию синхронного перевода, которая позволит пользователям переводить разговоры на другой язык в режиме реального времени. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, новая функция появится вместе с обновлением операционной системы  iOS 19, релиз которого ожидается в конце года. Как сообщается, после обновления AirPods смогут распознавать речь на языке, отличающемся от языка пользователя. В таком случае наушники передадут аудиосигнал на iPhone, смартфон переведет речь и передаст ее обратно на наушники. В свою очередь, ответ пользователя смартфон переведет на язык обращающегося и воспроизведет на динамике iPhone.

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Bloomberg отмечает, что подобная функция уже несколько лет есть в наушниках Google Pixel Buds, которые производит конкурент Apple компания Google. В то же время сама Apple с 2020 года предлагала владельцам своих смартфонов использовать для синхронного перевода фирменное приложение Translate.

Ранее сообщалось, что с обновлением iOS 19 Apple планирует полностью переработать интерфейс программного обеспечения всех своих устройств. По данным СМИ, в новом оформлении будут использоваться элементы интерфейса очков дополненной реальности от Apple VisionPro.

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Кроме того, как пишет Bloomberg, Apple работает над новой моделью наушников AirPods, которые будут иметь встроенные камеры и интегрированный искусственный интеллект для анализа окружающей среды.

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