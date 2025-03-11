СМИ: Apple кардинально изменит интерфейс своих устройств

Американская компания Apple Inc. готовит одно из самых масштабных обновлений программного обеспечения в своей истории, которое кардинально изменит интерфейс iPhone, iPad и Mac в рассчете на новое поколение пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, обновление, запланированное на конец 2025 года, кардинально изменит внешний вид операционных систем: программные платформы Apple станут более единообразными, а управление и навигация в устройствах — более простыми. Обновление включает в себя изменение стиля иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок. Собеседники агентства утверждают, что обновление отчасти будет основано на программном обеспечении очков виртуальной реальности Vision Pro.

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Изменения затронут iOS 19 и iPadOS 19, кодовое название которых — «Luck», а также macOS 16, получившую название «Cheer». Эти обновления будут включать не только новый дизайн и эстетические улучшения, но и множество других изменений. Для Mac это будет самое значительное обновление с момента выхода операционной системы Big Sur в 2020 году, а для iPhone — крупнейшая переработка с iOS 7 в 2013 году, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что создание простых и понятных интерфейсов — это визитная карточка Apple на протяжении более 40 лет, однако инновации в дизайне порой вызывают негативную реакцию. Даже когда компания обновила приложение «Фотографии» в прошлом году, множество пользователей выразили недовольство. При изменении всей операционной системы риски становятся намного выше, утверждают в Bloomberg.

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Как пишет Bloomberg, в Apple надеются, что новый интерфейс поможет стимулировать спрос на их продукцию. По данным издания, рост выручки компании замедлился после всплеска технологических расходов в период пандемии и теперь медленно восстанавливается. Издание отмечает, что продажи главного источника доходов Apple — смартфонов iPhone — неожиданно упали во время последнего праздничного сезона.

