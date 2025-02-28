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Мир

Акулы убили российского туриста у берегов Филиппин

07:56 28.02.2025

Двое туристов из России погибли у берегов Филиппин. Предполагается, что один из них утонул, а на другого напали акулы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местную береговую охрану.

По данным агентства, четверо российских туристов из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро отправились на лодке к острову Верде с местным инструктором по дайвингу. Во время погружения с аквалангом их всех унесло сильным подводным течением. Однако двоим россиянам вместе с инструктором, как пишет AP, удалось благополучно доплыть до своего катера, а еще двое пропали без вести — 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов.

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Инструктор по дайвингу, другие дайверы, которые находились в этом районе в этом районе, а также сотрудники береговой охраны немедленно начали поиски, передает AP. Мелехова через час нашли без сознания. Его доставили в больницу, где диагностировали его смерть.

«Другого российского дайвера нашли атакованным акулами. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него», — рассказал агентству начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан.

Осенью 2023 года акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Во время первого нападения акулы прокусили задний левый баллон, но уже на следующий день акулы напали снова и повредили правый баллон. Катамаран начал тонуть, а экипаж решил подать сигнал SOS. Команду тогда спустя 45 минут подобрал сухогруз Dugong Ace, который шел в Шанхай, а катамаран утонул. 

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