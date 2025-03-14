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Мир

Антидепрессанты помогают трем из четырех пациентов

15:46 14.03.2025

Ученые из Лондонского королевского колледжа выяснили, что почти три четверти пациентов, которые принимали антидепрессанты, почувствовали их положительное действие. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine, обратило внимание издание N+1. 

Сообщается, что ученая Мишель Камп из Лондонского королевского колледжа вместе с коллегами изучила данные более 19,5 тысячи пациентов с депрессией из базы UK Biobank, которые когда-либо в жизни принимали хотя бы один из четырех популярных препаратов: циталопрам, флуоксетин, пароксетин и сертралин. Отвечая на опрос о психическом здоровье, участники делились своими ощущениями от приема препаратов, а исследователи анализировали факторы, влияющие на их эффективность.

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Так, почти 75% участников сообщили, что почувствовали пользу от приема антидепрессантов. Были и те, кто вовсе отказался отвечать на вопрос об эффекте от приема препаратов. В публикации отмечается, что в основном это мужчины. Отвечать отказывались и те, кто принимал алкоголь и нелегальные психоактивные вещества, а также пациенты, которые страдают от депрессии более двух лет и у которых отсутствуют улучшения настроения при позитивных событиях, говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что в России выросли продажи антидепрессантов. По данным аналитической компании DSM Group, продажи этих препаратов в январе и феврале 2025 года оказались рекордными за последние пять лет.  

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Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что россияне чаще всего покупали дулоксетин (на 51% больше, чем годом ранее), эсциталопрам (на 30% больше) и сертралин (на 35% больше). В общей сложности за первые два месяца 2025 года на антидепрессанты россияне потратили 2,8 миллиарда рублей.

Глава аптечной сети «Ригла» Илья Николаев предположил, что рост продаж антидепрессантов может быть связан с тем, что россияне стали больше уделять внимание своему здоровью.

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