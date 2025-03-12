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Общество

Названа потраченная россиянами на антидепрессанты сумма

18:32 12.03.2025

За первые два месяца этого года россияне купили антидепрессантов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Всего аптеки продали 3,2 миллиона препаратов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group.

Как пишет издание, по сравнению с прошлым годом, продажи выросли на 30% в денежном эквиваленте и на 15% в количественном.

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«Происходит рост физического потребления препаратов данной группы, а также переключение на более современные средства верхнего ценового сегмента», — заявил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, больше всего спрос среди россиян вырос на такие препараты, как дулоксетин (плюс 51% год к году), эсциталопрам (плюс 30%) и сертралин (плюс 35%).

«Ведомости» отмечают, что уровень продажи антидепрессантов в январе и феврале 2025 года оказался рекордным за по меньшей мере последние пять лет. Так, в 2023 года за аналогичный период россияне потратили 1,46 миллиарда рублей на два миллиона упаковок медикаментов, годом ранее — 1,2 миллиарда рублей на 1,8 миллиона упаковок. 

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В то же время опрошенные изданием эксперты отметили снижение спроса на успокоительные БАДы, несмотря на на то, что они обходятся россиянам дешевле, чем антидепрессанты. По словам Беспалова, если раньше люди «занимались самолечением», то сейчас они стали чаще обращаться к профильным специалистам. 

Коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Илья Николаев добавил, что такая тенденция может быть связана с тем, что россияне стали больше заботиться о своем здоровье. По его словам, увеличение спроса на антидепрессанты также обусловлено повышением информированности населения и положительным отношением к психологам и психиатрам.

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