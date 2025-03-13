СМИ: Венгрия пригрозила ЕС снятием санкций с двух тысяч россиян

Власти Венгрии потребовали от Евросоюза снять санкции с российского миллиардера и сооснователя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. В противном случае Будапешт грозит заблокировать требующее единогласной поддержки стран-членов ЕС решение о продлении ограничений в отношении двух тысяч россиян. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники среди европейских чиновников.
Издание напоминает, что срок действия европейских санкций, введенных против двух тысяч россиян в связи с началом российского вторжения в Украину, истекает 15 марта. Ранее представители блока провели переговоры с венгерскими властями по этому поводу. Они длились несколько дней, но так не закончились компромиссным решением.
Как сообщается, к требованию Венгрии исключить Фридмана из европейских санкционных списков также присоединился Люксембург. Ранее российский миллиардер предъявил судебный иск властям этой страны, потребовав возместить ущерб от санкций в размере 15,8 миллиарда долларов.
Как сообщало агентство Reuters, изначально Венгрия требовала снять европейские санкции с восьми россиян, среди которых, кроме Фридмана, были, в частности, Алишер Усманов, его сестра Гульбахор Исмаилова, совладелец холдинга «Уралхим» Дмитрий Мазепин, акционер производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслав Моше Кантор, министр спорта Михаил Дегтярев и глава группы «Альянс» Муса Бажаев. Однако, как пишет FT, позже Будапешт отказался от части своих требований.
В феврале стало известно, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в «Альфа-банке», в надежде, что это будет способствовать снятию с них европейских санкций.